La VMC Double Flux Thermodynamique : une Solution Innovante pour un Confort Thermique Optimal

Qu'est-ce qu'une VMC Double Flux Thermodynamique ?

Une VMC Double Flux Thermodynamique est une solution avancée et polyvalente pour la ventilation des maisons à haute isolation et des maisons passives. Elle intègre quatre fonctionnalités essentielles : ventilation, chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire. Le modèle PKOM4, en particulier, offre un rendement élevé de 88%, certifié par le Passivhaus Institut (PHI). Cette technologie assure une ventilation continue et efficace de l'air intérieur tout en fournissant de l'air filtré en permanence.

Fonctionnement

La VMC Thermodynamique combine les principes de la ventilation mécanique contrôlée à double flux avec ceux de deux pompes à chaleur (PAC). Elle récupère la chaleur de l'air vicié extrait des pièces humides et capte les calories présentes dans l'air extérieur. Cette chaleur est ensuite utilisée pour préchauffer ou rafraîchir l'air neuf introduit, assurant une température constante dans les pièces de vie. Les deux pompes à chaleur intégrées permettent de produire du chauffage ou du refroidissement de l'air, ainsi que de l'eau chaude sanitaire, en fonctionnant de manière indépendante.

Les Avantages de la VMC Double Flux Thermodynamique

Les avantages de la VMC Double Flux Thermodynamique sont nombreux :

Gestion optimale de l'énergie et réduction de la consommation énergétique.

Quatre fonctions sur une surface inférieure à 0,60m².

Confort thermique toute l'année grâce à l'intégration du chauffage et du rafraîchissement d'air.

Production optionnelle d'eau chaude sanitaire.

Filtration optimale pour un air intérieur plus sain.

Solution écologique et économique pour les constructions neuves ou les rénovations profondes.

Certification PHI et TITRE V RE2020.

Deux pompes à chaleur pouvant fonctionner en parallèle.

Installation simple.

Les Autres Types de VMC

Il existe plusieurs types de VMC pour répondre à différents besoins :

VMC Simple Flux

VMC Double Flux Haut Rendement

VMC Double Flux Thermodynamique

VMC Double Flux Décentralisée

Pour choisir la VMC qui convient le mieux à votre projet, il est essentiel de prendre en compte vos besoins en termes de confort thermique et d'efficacité énergétique.

Pourquoi choisir la VMC Thermodynamique PKOM4 ?

Le modèle PKOM4 est considéré comme l'un des meilleurs choix pour une VMC Double Flux Thermodynamique. Ses points forts incluent :

Haut rendement énergétique (88% selon le PHI).

100% de renouvellement d'air, sans recyclage d'air.

Fonctionnalités complètes incluant ventilation, chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire.

Filtres performants pour un air intérieur de qualité.

Adaptabilité à divers types de projets de construction ou de rénovation.

Contactez-nous pour en savoir plus à propos de la PKOM4 ou afin de sélectionner la solution de ventilation la plus adaptée à votre projet.