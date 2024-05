Émissions de CO2 : le chauffage bois mal perçu par les Français

Rothelec, spécialiste du chauffage électrique, publie une étude s’intéressant aux connaissances des Français concernant les types de chauffages les plus écologiques et économiques.

En janvier dernier, Rothelec publiait les résultats d’une enquête portant sur les intentions d’achat d’équipements de chauffage des Français.

Cette fois-ci, l’étude s’intéresse aux connaissances des Français concernant les différents types de chauffage et leurs émissions polluantes.

Le fioul en bas du podium

Les résultats montrent que les Français ne sont pas très bien informés concernant les modes de chauffage les plus émetteurs de CO2 puisque, d’après eux, le chauffage biomasse (bûches et granulés de bois) se positionnerait en 2ème position des chauffages les plus polluants (pour 23 %), derrière le fioul (27 %), et devant le gaz naturel (15 %).

Il est à noter que 14 % des personnes interrogées ont préféré ne pas se prononcer et déclaré ne pas savoir.

Rothelec rappelle qu’en réalité, le bois arrive en 4ème position, derrière le chauffage au fioul, au gaz, et électrique. Le chauffage au bois n’émettrait ainsi que 30 grammes de CO2 par kWh, contre plus de 324 grammes de CO2 par kWh pour le fioul.

Même méconnaissance concernant le type de chauffage le plus polluant, puisque 22 % des Français placent le chauffage au bois en première position, devant le fioul (21 %) et le gaz (12 %).

Or, dans les faits, le bois est le type de combustible le plus respectueux de l’environnement. Le seul point négatif étant l’émission de particules fines dans les fumées.

À l’inverse, le fioul est encore une fois le plus polluant et le moins écologique de tous, notamment en raison de composés nocifs tels que l’oxyde d’azote et le dioxyde de soufre.

Les énergies renouvelables, la solution d’avenir

« Même s’ils se trompent encore sur les catégories de chauffage les plus polluantes, les Français ont bien compris que la source d’énergie la plus écologique est celle de l’électricité issue d’une production renouvelable, comme avec des systèmes solaires ou éoliens. C’est ce mode de production qu’il faut aujourd’hui privilégier et développer pour à terme faire disparaitre les centrales à gaz ou à charbon», estime Éric Anes, président de Rothelec.

Également interrogés sur les prix des différents types de chauffage, les Français pensent être informés. De l’énergie la moins chère à la plus chère, ils placent le bois sur le podium, devant le gaz, le fioul, puis le chauffage électrique. Toutefois, selon Éric Anes, ils oublient de prendre en compte les coûts d’exploitation et de maintenance.

Tous les modes de chauffage présentent des avantages et des inconvénients, mais celui qui se démarque le plus est le solaire. Si le coût des équipements est élevé, l'énergie solaire reste la plus propre, gratuite, inépuisable.

