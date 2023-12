Le chauffage bois, source d'énergie la moins chère ?

Coût des énergies, impact sur l’environnement, dépendance au contexte géopolitique… Le fabricant allemand de poêles à bois Hase dévoile une infographie comparative des différentes sources d’énergie pour se chauffer.

L’entreprise allemande Hase, vient de dévoiler une infographie comparant les prix des différents moyens de chauffage. Sans surprise, le fabricant de poêles à bois défend sa paroisse : le chauffage bois.

Selon les estimations de l'industriel, il s'agirait d'une des sources d'énergie les moins chères, avec moins de 9 centimes d’euros par kWh pour le bois bûche, contre 20 centimes d’euros par kWh pour l’électricité.

De quoi relativiser l'inflation redoutée dans le secteur. En particulier pour le granulé bois, dont les prix ont fortement augmenté début 2023, avant de redescendre au printemps dernier.

Quelle est la source d’énergie qui épargne le plus le portefeuille ?

De plus, selon cette infographie, le chauffage au bois est la source d’énergie dont le prix progresse le moins vite, et de la façon la moins irrégulière.

Hase souligne également l’impact des dispositifs mis en place par le gouvernement, sur l’augmentation modérée des prix de certaines énergies, et met en garde sur leur nature. En effet, ces dispositifs, tels que le bouclier tarifaire, ont été mis en place pour contenir l’inflation énergétique et réduire son impact sur le portefeuille des particuliers. Autrement dit, ils sont temporaires rappelle le fabricant allemand.

Concrètement, le tarif réglementé du gaz a été arrêté au 1er juillet 2023, et les tarifs réglementés de l'électricité ont déjà été levés pour une partie des professionnels en 2021. Ces dispositifs concernent toujours les particuliers, mais avec déjà une hausse de 10 % en août 2023 et un avenir incertain.

Un contexte international à ne pas négliger

Autre point soulevé par Hase : l’impact du contexte international. On pense à la guerre en Ukraine, qui n'a pas épargné le coût des énergies fossiles. Des tensions qui pourraient même s’aggraver avec l'actuel conflit dans la bande de Gaza.

Les énergies locales que sont les bûches et les granulés de bois sont davantage épargnées par les crises internationales. Leurs prix varient en grande partie selon leur région d’origine et la main-d’œuvre nécessaire pour satisfaire la demande. Et ce, même si l’électricité et le carburant sont utilisés dans le cadre de leur production et de leur acheminement.

Niveau rendement énergétique, qui s’en sort le mieux ?

En plus du coût de la matière première, il faut également prendre en compte le rendement énergétique. Celui-ci représente le rapport entre l’énergie générée par l’appareil et l’énergie qu’il consomme. Et visiblement, du côté des chauffages au bois, les performances sont à la hausse.

D’après l’infographie, les modèles de poêles à bois labellisés Flamme Verte 7 étoiles dépassent les 75 % de rendement, et ceux à granulés dépassent la barre des 87 %. À noter que les chiffres communiqués pour le gaz et le fuel affichent un rendement de 100 % mais il peut varier entre 80 % et 110 % pour une chaudière à gaz (chaudière classique ou condensation).

Enfin, pour ce qui est du prix de l’équipement et de l’installation, il peut être réduit grâce aux aides accordées notamment pour le chauffage au bois. Diverses solutions sont éligibles à l’aide de MaPrimeRénov’. Il est possible, sous condition, de bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5,5 %. S’ajoutent à cela les primes énergie ainsi que l’accès à l’éco-prêt à taux zéro, pour financer l’acquisition de l’équipement en lien avec d’autres travaux de rénovation énergétique.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock