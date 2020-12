Après la musique, c’est au tour du BTP et plus particulièrement du BIM durable, d’avoir son propre prix au nom anglophone : les « BIM Green Awards » sont lancés le 23 avril 2020 par le Réseau BIM des Territoires, avec pour objectif, la promotion du numérique pour l’optimisation de la construction de bâtiments plus durables, s’inscrivant dans une réalité écologique.