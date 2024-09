Le secteur de la construction accélère son virage numérique

PlanRadar dévoile les technologies qui transforment le secteur de la construction, dont les entreprises françaises sont à l'avant-garde. Le BIM domine les investissements, tandis que la réalité virtuelle et l'impression 3D gagnent du terrain.

D'après une nouvelle étude de PlanRadar, 40 % des acteurs mondiaux ont investi dans le BIM au cours des trois dernières années. Ce chiffre devrait atteindre 66 % d'ici 2026, avec une prévision de 77 % en France.

En parallèle, l'impression 3D s'impose progressivement. Le plus grand bâtiment imprimé en 3D, inauguré en mars 2024 en Allemagne, en est l’exemple avec ses 600 m2 imprimés en seulement six jours. Toutefois, seuls 29 % des professionnels prévoient d'investir dans l'impression 3D au cours des trois prochaines années.

Bien que ce chiffre soit en augmentation par rapport aux 15 % observés ces trois dernières années, le BIM reste la technologie la plus plébiscitée.

55 % des entreprises françaises consacrent leurs resources à la VR

La réalité virtuelle (VR) gagne également du terrain dans le secteur. Alors que seulement 22 % des entreprises y ont consacré des ressources ces trois dernières années, elles sont désormais 26 % à envisager d’investir dans cette technologie, un chiffre qui monte à 55 % en France. La VR simplifie non seulement les opérations de validation, mais permet aussi de réaliser des visites à distance.

En ce qui concerne la robotique, le secteur commence à reconnaître ses avantages. En France, 38 % des entreprises envisagent d’investir dans cette technologie au cours des trois prochaines années, contre seulement 13 % au cours des trois dernières.

Qu’il s’agisse de robots démolisseurs, de drones, ou d’exosquelettes, ces outils promettent de soulager les travailleurs, de renforcer leurs capacités et de prévenir des troubles musculosquelettiques (TMS).

Un retour sur investissement insuffisant ?

Cependant, l’adoption de ces technologies n'est pas sans obstacles. En France, 28 % des entreprises hésitent à investir en raison du risque perçu d’un retour sur investissement (ROI) insuffisant. De plus, le coût élevé de l’implémentation (21 %) et le manque de formation et de profils qualifiés (18 %) freinent également cette adoption.

Malgré ces réticences, PlanRadar reste optimiste et souligne que les technologies numériques ont déjà prouvé leur efficacité. Par exemple, 95 % des répondants ont observé une réduction des coûts grâce à l’utilisation de logiciels. Avec 77 % des entreprises prévoyant d’investir dans ce domaine, il s'agit de la tendance la plus marquante du secteur.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock