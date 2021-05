Créée en 1991, l'enseigne de plomberie, chauffage et sanitaire Cedeo fête ses 30 ans cette année. Pour cette occasion, elle lance une vaste campagne de communication dans ses points de vente et sur les réseaux sociaux, et publie une édition spéciale de son catalogue 2021.

L'enseigne Cedeo, rattachée au groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, compte aujourd'hui 430 agences et 190 showrooms Cedeo et Envie de Salle de Bain à travers toute la France. Elle peut se vanter de proposer un point de vente aux professionnels à moins de 15 minutes des principales grandes agglomérations. Des cartes à gratter et des publications sur les réseaux sociaux Pour célébrer ses 30 ans, Cedeo annonce lancer une campagne de communication multicanale faisant participer ses clients professionnels. Intitulée « Fiers de vos succès depuis 30 ans », cette campagne a été lancée depuis le 1er avril dans les agences, notamment au travers de cartes à gratter distribuées et et permettant de gagner des milliers de cadeaux chaque jour. Parmi les cadeaux : des box collectors comprenant un catalogue, un polo, une casquette, une paire de genouillères, une paire de gants, et des sous-vêtements développés par « Le Sourire du Plombier », qui a créé des sous-vêtements pour tous ceux qui doivent se baisser dans leur activité quotidienne. En plus des évènements physiques en agence, l'enseigne lance également des jeux concours sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Youtube), incitant les artisans du bâtiment à taguer leurs collègues sur le thème « Fiers de vos succès depuis 30 ans ». L'enseigne publiera également des portraits de professionnels inspirants sur Facebook et des stories sur Instagram. Outre cette campagne de communication, Cedeo publie pour l'occasion une édition spéciale de son catalogue 2021, aux couleurs de l'évènement. Ce catalogue permet de trouver rapidement produits et informations grâce à un index par marques et par mots-clés. Plus de 60 conseils techniques sont également livrés au fil du catalogue. Claire Lemonnier Photo de une : Cedeo

Redacteur