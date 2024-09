Le showroom vosgien Envie de salle de bain fait peau neuve

Dans les Vosges, le showroom Envie de salle de bain a été entièrement repensé par Cedeo. Situé à Épinal, ce lieu flambant neuf propose aux clients un parcours plus fluide dans un espace totalement modernisé.

Ce nouveau showroom, complètement remodelé par Cedeo, distributeur d’installations et meubles de salle de bain, chauffage, plomberie et électricité, s’étale sur une surface moyenne de 300 m². Situé dans une zone industrielle de la ville d’Épinal, il invite particuliers et professionnels à déambuler dans ses allées centrées sur l’univers de la salle de bain.

Baptisé Envie de salle de bain, ce showroom permet aux clients d’affiner leurs choix, en complément de ce que peuvent leur apporter le site internet et le catalogue de l’enseigne. Par ailleurs, l’agence Cedeo, qui se trouve dans le même bâtiment, s’appuie sur le showroom afin d’offrir aux professionnels un outil de création pour leurs chantiers de salle de bain.

Diverses ambiances, un large choix de produits et des conseils personnalisés

Ce nouvel espace a été conçu autour des cinq styles de l’enseigne, à savoir : Evasion, Nature, Douceur, Héritage, et Modern Design. Les huit ambiances mises en scène combinent ainsi l’expression d’un style déco du moment et d’une solution d’aménagement conçue pour répondre à toutes les demandes des clients (espace mini, famille maxi, accessibilité…).

Le showroom spinalien offre également plusieurs zones de choix et rassemble une large sélection de produits plébiscités par les professionnels pour leur qualité et leur haut degré d’innovation, parmi les marques présentes du secteur, en termes de style et de design. À savoir des panneaux muraux, des douches à l’italienne, de la robinetterie ou encore des meubles vasques.

Les visiteurs du showroom Envie de salle de bain d’Épinal pourront bien évidemment bénéficier de l’aide des vendeurs-concepteurs, qui feront part de leur expertise pour répondre aux attentes des professionnels et aider le particulier à réaliser son projet de salle de bain.

Les équipes dédiées accueillent ainsi les clients lors de rendez-vous personnalisés, pour les guider, s’imprégner des éléments de leur projet et apporter leurs expertises pour le finaliser. Les clients sont également mis en relation avec des professionnels qualifiés près de chez eux, pour concrétiser leurs envies grâce au réseau des Pros Cedeo disponible sur cedeo.fr ou en showroom.

Un outil 3D pour mieux se projeter

Le showroom Envie de salle de bain a également déployé un configurateur 3D, supposé enrichir l’expérience client avec un parcours omnicanal. Accessible sur cedeo.fr ou lors de rendez-vous avec un vendeur-concepteur, l’outil est gratuit, simple et ludique, et permet de concevoir virtuellement un projet de salle de bain personnalisé au travers d’un parcours intuitif et totalement immersif.

Ce nouveau configurateur constitue par ailleurs une plateforme de conception pour les équipes des showrooms Envie de salle de bain et un outil supplémentaire pour les professionnels installateurs. Pour compléter l’offre immersive et digitale, les concepteurs-vendeurs sont équipés de tablettes leur permettant d’accompagner le client dans son parcours, de le conseiller en mobilité et d’ainsi leur faire gagner du temps.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Cedeo