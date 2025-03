19°C – L'École du Génie Climatique poursuit son développement. Lancée par Cedeo en 2023, elle forme des apprentis aux métiers du chauffage et de la plomberie, avec un accent sur les énergies renouvelables.

Face aux enjeux de la transition énergétique et à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du génie climatique, Cedeo, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, poursuit l'expansion de 19°C – L'École du Génie Climatique .

Après son lancement en 2023, l'école a connu une expansion rapide avec l'ouverture de sept nouvelles classes en 2024 et l'arrivée de trois promotions supplémentaires début 2025 ,à Toulouse et Ocquerre (77).

Une formation adaptée aux besoins du marché

L'objectif de l'école : former des installateurs qualifiés en plomberie et en chauffage , capable de répondre aux nouvelles exigences du secteur et de maîtriser les technologies liées aux énergies renouvelables. En collaboration avec dix partenaires CFA répartis sur tout le territoire, l'école est destinée aux adultes en reconversion professionnelle ou aux jeunes souhaitant intégrer ce secteur à forte demande.

Dès la première année, les apprentis peuvent obtenir le titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire, complété par un module de 70 heures dédié à la rénovation énergétique, incluant les pompes à chaleur, la biomasse, le solaire et les chauffe-eaux thermodynamiques. En deuxième année, ils se préparent au titre de technicien d'installation en équipements de confort climatique et bénéficient d'une formation à la certification QualiPAC ainsi qu'à l'attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes.

Un développement national et des perspectives d'emploi prometteuses

Fin 2024, 19°C comptabilisait déjà 16 promotions réparties dans plusieurs villes comme Roubaix, Bordeaux, Montpellier, Rennes ou Lyon. Avec l'ouverture de trois nouvelles classes en 2025, l'école vise la formation de 300 apprentis plombiers-chauffagistes d'ici la fin de l'année.