Compétition Worldskills : le CCCA-BTP sort les grands moyens

Pour la 47ème édition de la compétition mondiale des métiers Worldskills, le CCCA-BTP a sorti les grands moyens. Présent en force à Lyon du 10 au 15 septembre prochain, l'organisme va tâcher d’encourager les jeunes compétiteurs et de faire découvrir l’excellence des métiers du BTP et de la voie de l’apprentissage pour s’y former.

Sans surprise, il faudra bien compter sur le CCCA-BTP pour la 47ème édition de la compétition mondiale des métiers Worldskills, du 10 au 15 septembre prochain. Présent sous la bannière « La Construction », le CCCA-BTP aura à cœur d’offrir la meilleure visibilité possible aux métiers du BTP, ainsi qu’à l’excellence de l’apprentissage pour s’y former. Un coup de projecteur sur les métiers du BTP Gage d’une vitrine unique pour la promotion du secteur, 14 métiers de la construction seront représentés lors des Worldskills. Les jeunes constituent en toute logique la principale cible du CCCA-BTP, qui a bien l’intention de leur montrer « la formidable dynamique d’innovation dans les métiers du BTP et, plus généralement, dans le secteur de la construction ». Le but étant également de mettre en valeur les personnes qui exercent ces métiers, à l’image des jeunes engagés dans la compétition Worldskills. À l’occasion de la compétition mondiale des métiers Worldskills Lyon 2024, dont le CCCA-BTP est partenaire, ce dernier propose un programme riche et diversifié d’animations ludiques et immersives sur l’espace « La Construction », sur le Pavillon France. Par ailleurs, le CCCA-BTP est également présent sur la zone de compétition, offrant d’autres animations, et sur le stand de la couverture métallique, au cœur des espaces de la compétition, en qualité de partenaire de ce métier en présentation. Séduire pour mieux faire face aux défis en cours et à venir Le secteur de la construction a toujours été confronté à de nombreux défis, aujourd’hui plus que jamais. Qu’ils soient environnementaux, économiques ou bien numériques, ces défis s’inscrivent dans un contexte de transformation des usages professionnels dans les métiers du BTP, avec l’intégration d’innovations, en termes de nouvelles techniques et technologies, de matériaux, ou encore d’équipements. Pour donner envie aux nouvelles générations de relever ces défis, les animations proposées par le CCCA-BTP avec « La Construction » sur le Pavillon France sont résolument placées sous l’angle du numérique et de la valorisation du développement durable, afin de valoriser la modernité des métiers du BTP. L’objectif est également de montrer combien ces métiers, qui permettent de travailler dans une petite ou une grande entreprise, en plein air ou en intérieur, d’être salarié ou chef d’entreprise, offrent de nombreuses perspectives de carrière à la hauteur des ambitions des jeunes générations. Demandez le programme Les différentes animations proposées sont réunies sur un espace de 75 m². L’objectif est de permettre à chaque visiteur de participer à un maximum d’animations, selon ses envies de découverte des métiers du bâtiment et des travaux publics. Sur l’espace « La Construction », les visiteurs pourront assister à de nombreuses animations qui associent découverte et pratique des métiers du BTP de façon ludique, placées sous l’angle du numérique et du développement durable. Les visiteurs pourront par exemple embarquer à bord d’une capsule pour découvrir des métiers du BTP à 360°, tester un exosquelette destiné à réduire l’apparition des TMS, s’essayer aux métiers de la finition (sol et peinture) grâce à la réalité virtuelle ou encore, tester avec un simulateur en conditions réelles de chantier la conduite d’engins de travaux publics… Le quiz « Construction City » va également être mis en place. Celui-ci permettra aux visiteurs de découvrir la richesse des métiers du BTP, et ceux qui ont un projet professionnel dans le BTP pourront bénéficier de conseils personnalisés, trouver une entreprise formatrice ou un centre de formation, avec la solution « Destination cap BTP »… Quid du programme sur la zone de compétition ? Quant au programme des animations « La Construction » situées sur la zone de compétition, celui-ci proposera plusieurs animations de découverte des métiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que des formations sur les voies de formations professionnelles qui y conduisent, en particulier l’apprentissage. Parmi elles on retrouve : « Construction Island », il s’agit d’un espace game digital, qui suit tous les codes de ce type de jeu (scénario, immersion, manipulation, réflexion…), pour faire découvrir les métiers de la construction de manière ludique et permettre à une équipe de résoudre deux énigmes. Une expérience qui peut être vécue de façon collective ou individuelle,

Podcasts « L’être en chantier », des podcasts disponibles sur des bornes d’écoute en libre accès, et qui donnent la parole aux acteurs et aux professionnels investis dans la formation professionnelle par l’apprentissage de métiers du BTP,

Une animation ludique travaux publics, qui vise à faire découvrir les métiers des travaux publics à travers un jeu avec des modèles réduits d’engins de chantier,

FIM FI - RA peinture, qui est une animation qui permet de s’essayer aux métiers de la finition, plus particulièrement le sol et la peinture, grâce à un casque de réalité virtuelle En tant que partenaire, une attention particulière va être portée par le CCCA-BTP au stand de la couverture métallique. Celui-ci proposera l’organisation d’une mini compétition, avec la réalisation d’une maquette en trois jours et demi, associant des participants issus de France, Allemagne, Suède et Suisse. Un espace d’immersion dans les métiers de la couverture va également être installé, pour permettre aux visiteurs de découvrir et de s’essayer au métier de couvreur, avec des animations, notamment assurées par des jeunes en formation (coupe d’ardoise, soudure du zinc, pliage de métal, ateliers de réalité virtuelle, espaces de discussion). Jérémy Leduc Photo de une : Adobe Stock