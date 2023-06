Le CCCA-BTP souhaite plus de numérique dans la formation professionnelle aux métiers du BTP

Le CCCA-BTP lance un projet ayant pour but d’accélérer la transformation numérique de la formation professionnelle aux métiers du bâtiment. Ce projet innovant, et initialement présenté dans le cadre de l’appel à projets Deffinum, est soutenu financièrement par l’État.

Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Compétences et métiers d’avenir » (CMA) dans la catégorie « Dispositifs de formation », le projet du CCCA-BTP a pour objectif d’adapter l’appareil de formation des jeunes et des salariés aux métiers d’avenir.

Le 18 avril 2023, Christophe Possémé, président du CCCA-BTP, et Benoît Sénéchal, responsable du pôle Formation et Investissements directs et des Programmes PIA-PIC à la Banque des Territoires, ont officiellement signé la convention de financement du projet « Créer, innover pour hybrider dans les métiers du bâtiment » du CCCA-BTP.

Ce dernier s’inscrit dans la priorité « Solutions pour la ville durable et bâtiment innovant » de France 2030, afin d’accélérer la transformation numérique de la formation professionnelle aux métiers d’avenir du bâtiment.

Christophe Possémé est particulièrement fier de voir le projet du CCCA-BTP lauréat de cet AMI : « Notre projet s’inscrit naturellement dans la démarche prospective d’innovation pédagogique portée par notre association à gouvernance paritaire. Il répond pleinement à notre rôle de créer et d’expérimenter de nouvelles modalités d’apprentissage à nos métiers, en prenant en compte les deux grandes transformations numériques et de performance environnementale pour lesquelles nos métiers du bâtiment sont en première ligne ».

Un important consortium réuni et fédéré par le CCCA-BTP

Le consortium national du projet « Créer, innover pour hybrider dans les métiers du bâtiment » associe 18 organismes de formation aux métiers du BTP, représentant 61 sites de formation. Une subvention de près de 10,5 millions d’euros apportée par la Banque des Territoires pour le compte de l’État lui est dédiée. De son côté, la branche du bâtiment, à travers le CCCA-BTP, apporte un financement complémentaire de près de 4,5 millions d’euros.

Les membres du consortium, réunis et fédérés par le CCCA-BTP pour travailler ensemble sur des objectifs partagés, sont issus d’horizons variés et représentent tous les modes de gouvernance de centres de formation (paritaire, consulaire, MFR, compagnonnique, etc.).

La présentation d’un projet en consortium a également permis de mobiliser les fonds du Plan d’investissement dans les compétences (PIC), parallèlement à ceux des branches du bâtiment et des travaux publics. Les membres du consortium n’ont pas à rechercher de financements complémentaires et peuvent ainsi se concentrer sur les axes stratégiques et opérationnels du projet.

Un projet qui comporte deux objectifs

Le projet du CCCA-BTP « Créer, innover pour hybrider dans les métiers du bâtiment », répond à un double objectif :

Intégrer les modalités de formation immersives dans les pratiques de formation professionnelle des apprentis du bâtiment pour hybrider et personnaliser leurs parcours de formation

Assurer l’interopérabilité des métiers, dans l’optique de l’amélioration de la qualité du bâti et de l’efficacité énergétique

À cette fin, le projet permettra de mobiliser plus de 350 personnels pédagogiques sur trois années, concevoir près de 700 ressources, dont 83 modules en réalité virtuelle, et 5 000 apprentis des métiers du bâtiment.

Cinq modalités de formation numérique

Cinq modes de formation numérique ont été retenus, en plus de l’usage des plateformes LCMS (learning content management system), dont la plateforme Aptyce créée par le CCCA-BTP, comprenant le développement de l’usage de la maquette numérique BIM, à savoir :

réalité virtuelle

réalité augmentée

numérique 3D (simulateurs)

serious game

ressources numériques pour la formation à distance

La démarche BIM est retenue pour son objectif d’apprentissage visé par les référentiels de certification professionnelle. Il s’agit aussi d’apporter une cohérence numérique supplémentaire aux modalités de formation développées, ainsi que de partager les maquettes numériques des bâtiments dans différentes situations d’apprentissages immersifs.

Le CCCA-BTP, qui agit au profit de l’ensemble des organismes de formation aux métiers du BTP, mettra à leur disposition l’ensemble des ressources et des résultats produits dans le cadre du projet Deffinum.

Parallèlement, le CCCA-BTP est membre du consortium porté par la branche des travaux publics, au travers de l’association TP d’avenir, qui a pour objet la création de ressources numériques dédiées à la formation professionnelle aux métiers des travaux publics.

Jérémy Leduc

