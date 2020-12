Pour la 16ème année consécutive, l'Agence Qualité Construction (AQC) a ouvert, dès le 1er décembre, les candidatures pour son traditionnel concours photo. Les lycéens, étudiants, photographes amateurs ou professionnels de la construction peuvent candidater et déposer leur photo sur la plateforme jusqu'au 31 mars 2021.

Cette année encore, l'Agence Qualité Construction (AQC) lance son fameux concours photo, visant à illustrer les « désordres et pathologies dans le bâtiment », plus couramment appelés « malfaçons », pour mieux rappeler l'importance des bonnes pratiques en matière de construction.

Pour l'édition passée, 295 personnes ont participé, et sur ces 15 dernières années, pas moins de 3 500 photos ont été envoyées.

Que vous soyez professionnels de la construction, photographe amateur ou étudiant, tout le monde peut participer. A noter que les intéressés peuvent concourir dans deux catégories différentes : une catégorie générale, et une catégorie étudiante, créée plus récemment et destinée aux lycées, étudiants et apprentis.

Depuis l'année dernière, le dépôt de candidature est par ailleurs simplifié grâce à une plateforme en ligne qui permet d'envoyer sa ou ses photographies en quelques clics (et oui, plusieurs peuvent être envoyées sans limite !). Les intéressés ont jusqu'au 31 mars 2021 inclus pour déposer leur candidature et leur(s) photo(s).

Parmi les conditions pour participer, la photo doit notamment avoir été prise en France métropolitaine ou Outre-Mer, et illustrer une malfaçon d'un bâtiment quel qu'il soit (logement, bureaux, usine, école...), tant qu'il n'est pas laissé à l'abandon. Autre critère de sélection : le candidat doit clairement identifier et expliquer le défaut photographié.

A la clef ? Un prix de 1 000 euros pour le premier prix, et de 500 euros pour le deuxième prix dans la catégorie générale. Et respectivement de 500 et 250 euros pour la catégorie étudiante. A noter que le jury pourra éventuellement désigner un « Prix Spécial », qui recevra une récompense équivalente au deuxième prix de sa catégorie.

Outre ces prix, les lauréats verront leur photographie mise en avant sur le site de l'AQC et exposée au 23ème rendez-vous Qualité Construction, qui devrait se dérouler le 17 juin 2021, à Paris.

Claire Lemonnier