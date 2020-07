A l’occasion de ses 20 ans, la Mission des Risques Naturels (MRN) organise, en partenariat avec l’Agence Qualité Construction (AQC) et Construction21, la première édition d’un concours d’un nouveau genre : les Trophées des bâtiments résilients. L’objectif : récompenser des bâtiments résistants aux aléas climatiques, et valoriser les initiatives pour qu’elles soient reproduites à plus grande échelle.