Concours vidéo des Canalisateurs : la deuxième édition est lancée !

Le syndicat des Canalisateurs annonce le lancement d’un jeu concours vidéo visant à valoriser les travaux de réseaux d’eau potable, d’assainissement et de gaz et promouvoir ces métiers d’avenir. Ouvert aux entreprises et aux centres de formation, les vidéos, d’une durée comprise entre 1 et 3 minutes, doivent être transmises avant le 31 mars 2019. Elles doivent mettre en lumière un geste, un engin, une spécialité ou encore un chantier.