Quelles tendances reflète le salon Idéobain 2024 ? Réponses avec l’AFISB et les lauréats de la catégorie Salle de bains des Awards de l’Innovation.

Comment résumer les nouveautés du salon Idéobain 2024 ? Hubert Maitre, secrétaire général de l’Association Française des Industries de la Salle de Bains (AFISB), nous évoque des dynamiques de longue date. D’abord : l’empreinte environnementale.

« Au-delà des performances techniques, esthétiques et de confort toujours recherchées, c’est la feuille de route de tous les fabricants aujourd'hui », assure-t-il, avec notamment la « recyclabilité, le taux de matière recyclée entrant dans la composition des produits mais aussi la réparabilité avec son corolaire : la disponibilité des pièces détachées sur de longues durées ».

Vers plus d’économies d’eau, mais pas que

Que dire également des consommations d’eau, souvent imputées à la salle de bains ? « Depuis 20 ans, on offre des produits économes en eau, au débit minimum. À technologie équivalente, on peut cependant encore baisser la consommation des robinetteries grâce à la généralisation des thermostatiques, des boutons de commande plutôt que des poignées, des détecteurs de présence et des applications, qui optimisent les consommations notamment en collectivité », nous expose Hubert Maitre. En parallèle, la distance d’acheminement de l’eau chaude sanitaire (ECS) doit être réduite, notamment en intégrant la production dans les salles de bains ou le plus à proximité.

D’autant que certaines innovations économes en eau veulent se démocratiser. C’est le cas pour Geberit et son premier WC lavant grand public. Nommée Alba et rattachée à la gamme AquaClean, la solution est lauréate Bronze dans la catégorie Salle de bains des Awards de l’Innovation, compétition organisée pour le Mondial du Bâtiment. Son coût : 995 euros HT.

«Ce prix est bienvenu, car il confirme que le marché du WC lavant est en pleine croissance », abonde Sandrine Garcia, Marketing Communications Manager de la marque suisse en France.

Pour un prix accessible, Alba concentre des technologies de base telles que le TurboFlush, système de rinçage silencieux et latéral, créant un « effet de tourbillon dans la cuvette, améliorant les performances de chasse, avec seulement 3 litres », nous rappelle Anne-Sophie Kidza-Blanc, chef de produit produits céramique et meubles de Geberit.

Technologie Turboflush de Geberit - Crédits photo : Geberit

À rappeler que le WC lavant intègre le jet Whirlspray, assurant un nettoyage à l’eau enrichie d’air, et évitant le recours au papier toilette et les consommations d’eau pour l’évacuer.

Technologie de jet Whirlspray - Crédits photo : Geberit

Autre point soulevé par le secrétaire général de l’AFISB : les économies d’énergie, notamment vis-à-vis de la production d’eau chaude sanitaire. « Optimiser la production d’ECS permet de réduire la consommation d'énergie primaire : électricité, gaz...».

C’est le pari relevé par Nobili et ses produits Sole, lauréats Argent de la catégorie Salle de bains des Awards de l’Innovation. La gamme de robinets, dotés d’un aérateur Neoperl, est capable de contenir le débit à 5 litres par minute. De plus, il se démarre en froid, évitant l’allumage de la chaudière et ainsi le rejet de CO2.

Toujours plus de confort d’utilisation et d’installation

Selon le type d’application, les robinets de la gamme Sole assurent un confort différent. Pour le plafonnier, « l’avantage est d'avoir la poignée d'ouverture-fermeture directement sur le tube. Donc vous n'avez pas une commande qui sort de la vasque et n’assure pas de confort », nous décrit Carlo Alberto Dal Negro, Global Export Manager du groupe Nobili.

Le lavabo mural Sole, quant à lui, assure un confort pour l’installateur. « Vous n'avez qu'un seul trou à faire. Contrairement à tout ce qu’on peut faire dans toutes les applications. Vous avez en plus toute la partie manœuvre ouverture-fermeture sur ce bloc, qui facilite la manipulation du mitigeur », nous indique M. Dal Negro.

Produits de la gamme Sole de Nobili - Crédits photo : Nobili

La facilité d’installation est aussi la raison d’être des produits cleanFlow de la marque burgbad, lauréat Or de la catégorie Salle de bains des Awards de l’Innovation. « Le cleanFlow se décompose en deux parties : le cleanFlow et le cleanFlow+ », nous présente Laurent Longhi, chef de produit de burgbad France.

Siphon cleanFlow de la marque burgbad - Crédits photo : burgbad

Le cleanFlow est un siphon, « facile et rapide à installer, un point très intéressant pour les poseurs. Il est aussi pratique dans l'usage, puisqu'il est facile à nettoyer et réduit les mauvaises odeurs », détaille M. Longhi.

Le cleanFlow +, bonde optionnelle, peut se refermer grâce à un système clic-clac, et pour remplir la vasque d’eau. Une « utilisation assez traditionnelle, mais pouvant être demandée, afin de laver quelque chose ou se nettoyer les mains », justifie le chef de produit de burgbad France. Il ajoute : « elle a un système de trop-plein qui s'active automatiquement, quand l'eau atteint un certain niveau, et évacue l'eau pour éviter le débordement ». Son installation se fait sans outil et possiblement sur un meuble sous vasques posé. La bonde est également compatible avec les vasques à poser.

Rendre les sanitaires accessibles à tous

La salle de bains est vue comme un sanctuaire de l’adaptation à la perte d’autonomie, avec le déploiement de MaPrimeAdapt’ en France, voire bien avant.

Dans la construction, depuis la loi de 2005 consacrée à la question, «la salle de bains a fait énormément de progrès sur l'accessibilité. Les espaces douches, devenus transparents, se sont agrandis et ouverts, les appareils sanitaires sont plus compacts et suspendus comme les cuvettes et les meubles. Il y a beaucoup de produits multifonctions et asymétriques pour gagner en fluidité-sécurité de déplacement et en confort, sans casser les murs. C’est le cas des baignoires bains-douche ou des cuvettes lavantes qui offrent en plus la fonction bidet », observe Hubert Maitre de l’AFISB.

D’où l’intérêt porté par les Awards de l’Innovation au WC lavant Alba de Geberit. « Quand on est en perte d'autonomie, on n'a pas la même souplesse et se retourner pour aller prendre un rouleau de papier devient compliqué. Il a aussi toute sa place dans ce contexte », soutient Sandrine Garcia.

Sans compter les autres produits composant l'offre de la marque pour ce marché : cuvettes suspendues pour les personnes à mobilité réduite comme le Geberit One, plaques de déclenchement sans contact, lavabos Renova Comfort adaptés aux fauteuils roulants ou receveurs de douche anti-glisse et zéro-ressaut…

De la sobriété, de la modularité et du naturel dans les décors

La salle de bains est aussi un décor et Idéobain l’endroit pour confirmer les tendances design. Chez Geberit, la modularité est reine. En témoigne son concept Mix & Match, permettant au client de mélanger céramique et meuble parmi trois gammes : Geberit One, Acanto et iCon. « En fonction de si on veut du lavabo épais ou slim, d'un meuble 1 ou 2 tiroirs, il y a 3 000 combinaisons possibles », complète Anne-Sophie Kidza-Blanc.



Le mat s’affiche également dans leurs produits : noir pour les meubles, blanc pour la céramique. Et surtout, il y a les finitions bois. « Le chêne reste très présent. Sur les meubles, le bois foncé refait son retour progressivement », nous précise Anne-Sophie Kidza Blanc.



Pareil dans l’offre burgbad, marquant « une vraie tendance aux matières naturelles et authentiques, qui apportent beaucoup de sérénité dans la salle de bain », selon Laurent Longhi.

Plateau en bois massif proposé par burgbad - Crédits photo : burgbad



L’intéressé évoque le mélaminé bois décor chêne classique, reproduisant réalistiquement le veinage du bois, de visu comme au toucher. S’ajoutent à cela un plateau en bois massif, taillé au biseau sur le chant avant pour un aspect brut, tout comme les plateaux en pierre fine, pour vasque à poser, combinant réalisme de la pierre et une précision au millimètre.

burgbad France affichera également sur Idéobain sa colonne de salle de bain Magic Twist, dont la partie haute a la capacité de pivoter sur elle-même. « Quand elle est en position ouverte, on a une accessibilité à tous les éléments qui sont stockés dans la colonne », nous décrit M. Longhi.

Coloris proposés dans la gamme de robinets Sole par Nobili - Crédits photo : Nobili



« Dans la robinetterie, on demande beaucoup de couleurs différentes : du bronze, du cuivre, du doré, surtout en brossé. On revient un petit peu à des lignes plus rondes, laissant tomber les lignes carrées et dures », mentionne de son côté Carlo Alberto Dal Negro, du groupe Nobili. Des finitions exposées à Idéobain dans ses produits Sole, comme dans sa gamme de robinets Respiro.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Geberit/Nobili/burgbad