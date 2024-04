Ce mois d'avril, l'expert d'équipements sanitaires Geberit commercialise un nouveau produit dans sa gamme Aquaclean. Il s'agit d'Alba, son premier WC lavant à destination du grand public. Découverte avec Guillaume Leurent, directeur Marketing France de Geberit.

Nous voilà à Jona, à quelques kilomètres de Zurich. En bordure des montagnes suisses, la commune abrite un autre bijou hélvète : le siège social de Geberit.

Ses locaux sont une véritable vitrine de l’équipementier de produits sanitaires : lavabos, douches, robinets, toilettes… Le fabricant en a profité pour dévoiler sa dernière innovation : Alba, un nouveau système de WC lavant, commercialisé en avril dans sa gamme dédiée "Aquaclean".



Démocratiser le WC lavant



Cela fait longtemps que Geberit propose des modèles de WC lavant. Son premier modèle, Geberit-O-mat, remonte à 1979. Le WC lavant restait un marché de niche. La tendance s’est quand même inversée quand Geberit a recentré davantage son offre sur le client final, que sur les installateurs, alors que ces derniers derniers étaient autrefois ses seuls clients directs.

Il n’empêche que sur le marché européen, au global, les WC lavants concentrent 1 % des parts sur les 18 millions de toilettes vendus. En France, les parts sont 0,92 %, contre 15 % en Suisse. La gamme Aquaclean de Geberit compte à 80 % des acheteurs de plus de 50 ans. Ce qui associe ainsi le WC lavant à la perte d’autonomie, mais aussi à des personnes aisées. Pour preuve, le modèle Maïra « Rolls Royce du WC lavant » - avec jet lavant, siège chauffant et aspirateur d’odeurs - récolte 51 % des ventes, bien qu’il coûte 5 000 euros.

Or, selon une étude Geberit menée auprès de ses clients, le prix serait le premier frein à l’achat d’un WC lavant. 48,1 % seraient prêts à mettre moins de 750 euros, et 30,5 % entre 750 et 1 000 euros.

Le nouveau modèle Alba se situe plus dans cette deuxième tranche, avec un prix de 995 euros HT. L'objectif de Geberit : toucher les particuliers de 25 ans et plus en primo-accession, mais également les hôtels 3 étoiles. À noter que le coût du modèle ne compte pas le bâti-support, qui revient à environ 200 euros.

Alba surpasse en termes de prix le Tuma, qui était avant le modèle d’entrée de gamme Aquaclean. S’il reste moins équipé que ce dernier, le modèle Alba tend à concentrer les technologies de base : le jet Whirlspray à température ambiante du corps, le système de rinçage silencieux TurboFlush, la cuvette en céramique intégrant l’émail non poreux KeraTect, ainsi que la télécommande pouvant être complétée par l’application Geberit Home pour plus de fonctionnalités (température, etc.).

Découverte en vidéo avec Guillaume Leurent, directeur Marketing France de Geberit :

Le nouveau WC Alba est aussi plus facile d’entretien, avec un abattant déclinable et le bouchon de détartrage du réservoir accessible directement par la lunette.

Ce qui rend aussi abordable la solution Alba, c’est sa conception, et « pas seulement sur le produit, mais sur toute la chaîne de fabrication », souligne Andreas Janser, responsable Marketing Produit International Geberit Aqua Clean. Cela va de la conception de la cuvette au packaging qui mise sur moins de papier.



Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de une : V.K