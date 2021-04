Depuis 7 ans, le réseau Twiza promeut la construction durable et l'habitat sain, et fédère désormais près de 40 000 membres. Pour la deuxième dois, le réseau organise des journées portes ouvertes pour permettre aux professionnels de montrer leur savoir-faire lors de visites et ateliers, et aux particuliers de poser leurs questions grâce à des rencontres physiques ou à distance.

Lancé en 2014 par Cédric Daniel, également à l'origine de la FEDAC (Fédération des professionnels-accompagnateurs à l'autoproduction et à l'entraide dans le bâtiment), le réseau Twiza vise à promouvoir la construction et la rénovation durable, en valorisant les professionnels engagés et en conseillant les particuliers. Il comprend aujourd'hui près de 40 000 membres et plus de 750 adhérents. La plateforme propose notamment des actualités sur l'éco-construction, un annuaire de professionnels, et des exemples de chantiers et de réalisations. Des visites et ateliers en physique ou par visio Pour la deuxième fois, le réseau organise ses portes ouvertes du 2 au 18 avril. A cette occasion, des visites de chantiers seront organisées (ossature bois, isolation paille, enduit à la chaux, maisons autonomes, rénovations écologiques, tiny houses...), de même que des ateliers (matériaux biosourcés, permaculture...). Les particuliers intéressés pourront échanger avec des professionnels pour leurs poser des questions avant de se lancer dans un projet. Pendant ces 15 jours, près de 200 rencontres sont prévues dans toute la France, en physique sur inscription, mais aussi en visio pour certains évènements, de façon à permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir tout de même participer. Une carte interactive est à disposition sur le site du réseau Twiza pour permettre aux particuliers et professionnels de découvrir les évènements organisés près de chez eux. Pour s'inscrire à une visite, un atelier ou une rencontre, il suffit de compléter le formulaire dédié. Pour découvrir les différents évènements et s'y inscrire, c'est ici. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Redacteur