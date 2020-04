Cupa Pizarras, spécialiste mondial de l’ardoise naturelle lance #CupaPizarrasFinals. Ce tournoi mondial permet à tous les passionnés d’architecture de pouvoir exprimer leur créativité, même en étant confinés. A travers les réseaux sociaux, dont Instagram principalement, les participants envoient leurs clichés à l’entreprise, qui se charge de les poster. De quoi favoriser les interactions à distance et la visibilité sur les réseaux sociaux.

Confinés oui, mais cela ne signifie pas forcément couper court à la créativité de tous les passionnés d’architecture. C’est du moins ce que veut transmettre Cup Pizarras à travers son tournoi international #CupPizarrasFinals.

Le tournoi a officiellement commencé le mardi 24 mars, permettant à tous les architectes et passionnés d’architecture à travers le monde, de promouvoir leurs projets et de remporter le prix du projet le plus intéressant parmi les candidatures sélectionnées.

Depuis, plus de 250 participants ont choisi chaque jour, lors d’un vote, leur réalisation préférée parmi les 32 projets proposés.

A l'issue de ce tournoi, 2300 votes ont permis d'élire deux réalisations, qui seront départagées ce mardi 7 avril, à l'occasion de la finale. Les deux finalistes sont :

La Villa P, une résidence de 195 m2 installée face à la mer au Danemark. Elle combine toit en ardoises naturelles et système de façade ventilée CupaClad 101 Logic avec fixations invisibles.

La Villa P (Danemark)

Le second finaliste est l'Edificio Metropolis, situé au coeur de Madrid, en Espagne. Le dôme de cette tour de 45 mètres de hauteur a récemment été recouvert d'ardoises Cupa 5.

L'Edifico Metropolis (Espagne)

Le grand gagnant de cette finale sera dévoilé ce mercredi 8 avril !

D.T.

Photo de une : Adobe Stock