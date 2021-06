EquipBaie 2021, un très beau palmarès pour les Trophées

Le Jury des Trophées d’ÉQUIPbaie et de MÉTALexpo s’est réuni en juin pour étudier les dossiers des 37 participants, choisir les nominés et parmi ceux-ci distinguer les quatre lauréats. Et la moisson a été belle, tant les nouveautés proposées étaient intéressantes. L’autre bonne nouvelle, c’est que le salon va enfin se tenir à la rentrée de septembre. Ce sera le second salon réunissant des professionnels du bâtiment qui se tiendra depuis un an et demi. Préparons ensemble notre visite…

Comme pour tous les grands salons du bâtiment, les organisateurs réunissent la presse professionnelle, à laquelle se sont joints des experts du secteur, pour distinguer les innovations 2021. Quatre produits ou services ont été distingués.

Le Jury ne s’est pas arrêté là et a aussi attribué les « Coups de coeur » de la presse Pro, souhaitant par là compléter le Palmarès pour des produits qui y ont tout à fait leur place.

Que reste-t-il à inventer ?

Alors qu’on pourrait penser que tout a été inventé dans le domaine de la baie, de la menuiserie et de la métallerie, les industriels savent encore proposer au marché des innovations intéressantes, soit pour l’utilisateur final, soit pour l’applicateur.

Montée en puissance du digital, amélioration des fonctions, nouveaux services, design innovant la liste des domaines où s’exerce le savoir-faire des bureaux d’études et l’imagination et des services marketing (et vice-versa) semble sans limites.

Mais regardons ça de plus près.

Quatre innovations marquantes… parmi beaucoup d’autres

Comme nous vous l’avons présenté lors d’un précédent article, 10 nominés et une mention spéciale du jury ont été distingués parmi les 35 présélectionnés qui ont concouru à ces Trophées.

Et permis eux, le jury a distingué quatre lauréats.

Le Trophée d’Or a été attribué à K-Line pour sa fenêtre pilotée

L’industriel des Herbiers, en Vendée, a su proposer une fenêtre pilotée à un prix accessible, tout en conservant un très bon niveau de performance et de design. Cette fenêtre est un oscillo-battant à un vantail dont l’ouverture en soufflet est motorisée grâce à un système de pilotage intégré invisible. Deux positions d’aération sont prévues : « aération complète » avec une ouverture OB standard d’environ 150 mm et « aération discrète » qui entrouvre le soufflet de seulement 10 mm, rendant l’ouverture presque invisible de l’extérieur.

L’ouverture à la française reste possible, afin d’assurer le nettoyage et la maintenance de la fenêtre. Elle se pilote depuis un point de commande, mais surtout via l’application K•LINE Smart Home, développée avec DeltaDore. Elle est également programmable afin de s’ouvrir automatiquement à des heures précises et sa position est indiquée en temps réel sur l’appli. Ce pilotage via une application laisse deviner de futurs développements, notamment autour du pilotage via des objets connectés, mesurant la qualité de l’air intérieur, par exemple.

Précisons enfin que Siegenia, spécialiste des systèmes de serrures multipoints, a participé à son développement.

Le Trophée d’Argent a été décerné au groupe MAINE pour FUSION, un portail battant motorisé avec portillon intégré

Un portail battant motorisé n’est pas un produit nouveau en tant que tel. Mais l’originalité de ce portail breveté, nommé FUSION, tient dans la façon dont il résout la question du portillon.

Un portillon central a été intégré dans le portail battant motorisé. Il est sans cadre ni seuil, et donc adapté aux espaces réduits, permettant un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite ( PMR), ce qui a séduit le Jury.

Un système breveté verrouille le portillon à l’un des vantaux du portail pour avoir un seul et unique élément. Celui-ci s’ouvre alors comme un portail traditionnel soit avec un moteur intégré, soit avec un moteur à bras articulé.

Le système, à électro-aimant, permet de garder le portillon solidaire au vantail du portail lors de l’ouverture ou de la fermeture de celui-ci.

Et à l’inverse, lorsque le portillon est ouvert, des capteurs permettent d’empêcher l’ouverture du portail. Le portillon intègre une gâche électrique et s’ouvre de plusieurs manières : avec digicode, télécommande, portier vidéo, application sur smartphone ou encore tout simplement avec une clé.

Deux Trophées de Bronze ont ensuite été attribués

Le premier pour FENETREA, avec sa porte Open Nature

Les exigences de la RE2020, dont la nécessité de développer des produits bas carbone, ont poussé FenêtréA à concevoir une nouvelle collection de portes d’entrée s’inscrivant dans cette tendance lourde de la construction. La gamme de portes Open Nature répond ainsi au souhait d’utiliser encore plus le bois dans le bâtiment.

Elle répond bien sûr à toutes les caractéristiques de base d’une porte d’entrée, en matière d’isolation et de sécurité notamment, s’appuyant pour cela sur un dormant et un cadre en alu, une serrure 5 points, des paumelles « 3d » facilitant le réglage…

Elle y ajoute une esthétique très épurée, grâce à un habillage en bardage très moderne et contemporain. Le Jury a considéré qu’il apporterait aux façades un relief intéressant et permettra une bonne intégration à l’environnement, tant en neuf qu’en rénovation. Le bardage de la porte utilise un concept à claire-voie et propose 3 designs aux lignes ajustées pour s’intégrer au bardage du logement lui-même. La porte va ainsi se confondre avec lui et disparaitre dans l’ossature bois.

C’est en tout cas, l’ambition des concepteurs de cette porte, point de vue visiblement partagée par le Jury.

L’autre Trophée de Bronze a été décerné à France Fermetures, pour ALLOVISIO, une visio assistance sur chantier.

Dans ce cas, le jury a été séduit par un nouveau service de Visio Assistance sur chantier à destination de tous les clients professionnels de la marque.

On sait que les installateurs rencontrent régulièrement des problèmes de pose ou de réglage sur chantier. Grâce à l’outil digital développé et à l’aide d’un smartphone ou mieux d’une tablette, il suffira au technicien de contacter France Fermetures et de demander une assistance ALLOVISIO.

Grâce à un simple SMS, l'installateur peut immédiatement dialoguer en Visio avec le technicien France Fermetures qui pourra faire un diagnostic via la caméra vidéo, assister en direct l'installateur dans la résolution de son problème en lui partageant des informations sur l'écran de son smartphone ou de sa tablette.

Photos, schémas de câblage adaptés au cas précis sur lequel le technicien bute seront mis en temps réel à sa disposition, accompagnés des explications du technicien France Fermetures.

Le Jury a considéré que c’était une alliance tout à fait pertinente entre la digitalisation des aides au montage et la présence « physique » d’un technicien de la marque.

Les Coups de Coeur de la presse Pro

Là aussi quatre autres produits ont été distingués par le Jury composé de journalistes de la presse professionnelle et spécialisée.

Quatre catégories permettent de mettre en avant des produits qui présentent eux aussi des points marquants qui les distinguent.

Pour la catégorie Design, c’est Profil Systèmes qui se distingue avec sa pergola Walli&Outdoor, conçue avec l’aide de l’agence d’architecture lyonnaise DANK Architecture. Le choix de jeux de couleurs associés a un design minimaliste ont convaincu le Jury, qui a estimé que cela renouvelait l’art un peu uniformisé de la pergola.

Dans le domaine de la Technicité c’est la société VEKA qui a été distinguée pour son coulissant HI-5. Le fabricant a conçu un coulissant à frappe en PVC, qui réunit le meilleur du matériau, de l’étanchéité d’une fenêtre à frappe à la capacité du coulissant à laisser enter la lumière dans la maison. Le tout avec un niveau de performances thermiques et acoustiques élevées.

Pour les Services aux Professionnels, c’est Somfy qui remporte la palme grâce à TAHOMA Suite. Partant de la base TAHOMA, existante sur le marché depuis un moment, Somfy a développé une solution globale dédiée aux professionnels : TaHoma® suite, facilite le quotidien des installateurs dans la vente, la mise en service et la maintenance des équipements connectés.

Enfin, dans la catégorie Bien-être, Sécurité et Confort du Particulier, c’est REHAU Smart Guard qui a été distingué.

Ce nouveau système de protection SMART GUARD est conçu pour protéger des cambriolages, quand le voleur a décidé de passer par les fenêtres. Il est compatible avec toutes les fenêtres REHAU, et cerise sur le gâteau, il s’installe aussi bien sur des menuiseries neuves que des menuiseries existantes. Enfin il dispose de deux niveaux d’alerte.

Une visite sur le salon s’impose

Sur l’édition 2021 du salon, les organisateurs déploient des moyens importants, en digital et en physique, pour valoriser les innovations et garantir à toutes les solutions candidates une plus grande visibilité.

Ainsi, plusieurs temps forts mettront à l’honneur les participants aux TROPHÉES et leurs innovations tout au long des quatre jours du salon, du mardi 21 au vendredi 24 septembre.

Le parcours de l’Innovation :

Il conduira le visiteur à la découverte des participants directement sur leurs stands, avec un document de visite et une signalétique spécifique pour localiser tous les participants aux TROPHÉES 202, qu’ils aient été distingués ou pas. Les visiteurs pourront se faire leur propre idée de la pertinence des choix du Jury et découvrir d’autres innovations qui auraient probablement pu, elles aussi , remporter un prix.

L’Arena Innovation

Des écrans digitaux présenteront toutes les innovations candidates aux TROPHÉES, et les visiteurs seront invités à voter pour leur innovation préférée. Là encore, un moyen de vous faire votre propre idée des meilleures innovations.

Les sessions de pitchs Innovation

Les visiteurs pourront assister à des sessions de pitchs présentant les innovations en fonction de leurs sujets d’intérêt, puis rencontrer et échanger avec les intervenants ;

La remise des TROPHÉES et des Coups de cœur de la Presse Pro

Ce sera l’un des temps forts du salon, et cette cérémonie officielle aura lieu le mercredi 22 septembre sur l’Arena Innovation. Venez-y assister.

Laissons le mot de la fin à Guillaume Loizeaud, Directeur d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO "... Nous sommes très heureux de la mobilisation des exposants et des grands leaders qui nous font confiance. Ils sont aujourd’hui 170 à s’être inscrits pour accueillir les visiteurs pour cet événement tant attendu par toute la profession. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour faire de cette édition 2021 d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO une véritable réussite ". En conclusion, rendez-vous du 21 au 24 septembre à Paris, dans le hall 1 du parc des expositions de la Porte de Versailles.

Régis Bourdot

Images Copyright Reed Expo - RX

