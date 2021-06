Trophées EquipBaie : les nominés dévoilés !

Rendez-vous de l’innovation dans la filière de la menuiserie, EquipBaie-Métalexpo tiendra sa prochaine édition du 21 au 23 septembre 2021. Le salon présentera évidemment sa traditionnelle remise de trophées, dont les nominés ont été révélés le 7 juin dernier.

Organisée tous les deux ans à l'occasion du salon EquipBaie-Métalexpo, la cérémonie des Trophées récompense les meilleures solutions innovantes exposées tout en encourageant leur commercialisation. Son jury est composé d’experts du bâtiment, dont de nombreux journalistes.

Après l'étude de 35 dossiers, le jury a retenu dix projets nominés :

BEL’M et ses portes d’entrée bois 100 Absolu, performantes, durables et finition garantie 10 ans ;

Fenetrea et Open Nature, une porte pour le futur ;

France Fermetures et sa visio-assistance sur chantier Allovisio ;

Le groupe Maine et son portail battant motorisé avec portillon intégré Fusion ;

K-line et sa fenêtre pilotée, qui prend soin de la santé dans l'habitat ;

Louineau et Precwood 1400, le seul système qui certifie la gestion de l'étanchéité des menuiseries dans la construction bois ;

Profil Systèmes et sa Pergola Wallis&Outdoor®, le premier concept de pergolas aluminium personnalisables à tabliers colorés, designé par Dank Architectes tout en étant inspiré de la nature ;

Rehau et son dispositif Rehau Smart Guard, la révolution dans la protection préventive des fenêtres contre les cambriolages ;

Somfy et Tahoma® Suite, un trio d'outils complémentaires et exclusifs pour le professionnel et l'utilisateur ;

Veka et son coulissant PVC nouvelle génération HI-5.



En plus de cette nomination, une mention spéciale du jury a été consacrée à Prodex et son projet cache-rainure universel, des accroches brevetées pour une mise en place facile et autocentrée. Dans cette sélection 2021, les candidats montrent d’un côté un souci prononcé envers le design et l’esthétique de leur produit, et d’un autre côté les solutions digitales et smart que chacun propose pour améliorer le confort des habitants et l’aide aux professionnels.



Le 22 juin prochain, une conférence de presse digitale annoncera les innovations s’étant le plus démarquées sur ces deux points. Les lauréats pourront recevoir leur prix le 22 septembre prochain sur l’Arena Innovation du salon ÉquipBaie-Métalexpo, qui se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles. Les visiteurs pourront explorer les différentes innovations candidates à travers des sessions de pitchs thématiques et des écrans interactifs, tout en votant en direct pour leur innovation favorite.



Virginie Kroun

Photo de une : dispositif Rehau Smart Guard par Rehau