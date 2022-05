Filière bois : le « Canopée Challenge » dévoile ses 7 lauréats

Dans le cadre de la deuxième édition du concours « Challenge Canopée », qui valorise les innovations dans la filière bois, le jury a désigné et remis leur prix à 7 lauréats parmi 160 candidatures. Ces derniers se répartiront 60 000 € de dotation et seront accompagnés par les organisateurs du concours dans leur développement.

Lancé en 2019, le concours « Canopée Challenge » - organisé par Fibois France, l’École Supérieure du Bois (ESB), le pôle de compétitivité Xylofutur et Forinvest Business Angels - a pour objectif de mettre en lumière les innovations de la filière bois-forêt, de plus en plus sollicitée autour des enjeux de décarbonation du secteur de la construction.

Des projets innovants dans la filière bois

Le 24 mars dernier, les organisateurs dévoilaient deux entreprises lauréates à l’échelle de la région l’Île-de-France : « Kanop « et « Wall’Up Préfa ».

Cette dernière, récompensée pour ses panneaux préfabriqués en ossature bois et isolation en béton de chanvre, fait désormais partie des 7 finalistes qui ont été révélés le 11 mai à Paris.

Parmi les 6 autres lauréats, répartis dans trois catégories : « création », « développement », et « internationale », on retrouve :

Woodtech, qui a reçu le 1er prix (8 000 €) dans la catégorie « création » (ouverte à tous les porteurs de projet et aux entreprises de moins de 3 ans dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 €). Woodtech a été récompensée pour son procédé de modification de la structure moléculaire du bois compatible avec des essences françaises, qui deviennent plus résistantes à l’humidité que les bois tropicaux. Cette innovation concernera les bois « de revêtements », et notamment les menuiseries extérieures, les bardages et terrasses.

Farm3, coup de cœur de l'Institut Technique FCBA, a pour sa part été récompensée du 2ème prix création (5 000 €) pour son projet de chambre de culture permettant un fort rendement, un contrôle des conditions de croissance, une économie en eau, et la pulvérisation de nutriments biologiques.

Dans la catégorie « développement » (entreprises de plus de 3 ans dont le chiffre d’affaires dépasse les 100 000 €), le 1er prix (doté de 15 000 €) a été attribué à Horizons Bois pour « Hoboa », un système constructif bas-carbone et une solution de plancher mixte bois-béton adapté à l’habitat collectif de grande hauteur. En 2022, ce système constructif sera ainsi intégré à la construction d’un bâtiment R+11.

Bio Stratège, également coup de cœur de l'Institut Technique FCBA, a reçu le 2ème prix développement (10 000 €) pour son programme d’innovation Écophyto-Guyane, qui vise à développer des solutions naturelles et écologiques, afin de remplacer les engrais, pesticides et insecticides de synthèse.

Enfin, dans la catégorie « internationale » (ouverte aux porteurs de projet implantés hors de la France), Benjamin Droguet, chercheur à l’université de Cambridge, a été récompensé d’un prix de 5 000 € pour son projet de pigments et paillettes à base de cellulose de bois.

Les 7 lauréats se partageront 60 000 € de dotation, et bénéficieront d’un accompagnement de la part des organisateurs du concours.

Pour rappel, l’initiative est soutenue par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, mais aussi par France Bois Forêt, le Codifab, Bpifrance, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Pays de la Loire, le Crédit Agricole, ou encore Idia Capital Investissement.

Claire Lemonnier