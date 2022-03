La FCBA développe une application qui vérifie les essences de bois

Afin d’aider les acteurs de la construction à identifier facilement et rapidement les essences de bois, l’Institut technologique FCBA a développé une application dédiée : Xylorix Inspector. Un outil distingué sur le Salon Artibat 2021 parmi les nouveautés de l’année.

Il existe aujourd’hui plus de 60 000 espèces d’arbres à travers le monde, et les identifier n’est pas toujours simple. Partant de ce constat, l’Institut technologique FCBA, en partenariat avec la société spécialisée dans l’intelligence artificielle Agritix et avec le soutien du CODIFAB1, a développé Xylorix Inspector. Cette application, téléchargeable sur smartphone, est destinée à identifier rapidement et facilement les essences de bois.

Elle a pour mission d’aider les acteurs de la construction sur un chantier, en négoces ou lors de litiges judiciaires « à s’assurer de la conformité des essences de bois par rapport aux informations dont ils disposent », explique l’institut.

Pour l’utiliser, il suffit de positionner un objectif macroscopique grossissant (24x) sur son produit bois et l’application indique si l’essence recherchée est la bonne. Une solution, payante au tarif de 50 €, qui permettra à tous les acteurs du bois, mais aussi à l’ensemble des professionnels amenés à travailler autour de cette matière première de « contrôler les approvisionnements, réaliser des expertises en direct sur le terrain ou simplement s’assurer que les livraisons de panneaux/produits bois sont les bonnes », souligne le FCBA.

Neuf essences sont actuellement identifiables : le bossé, le chêne, le sapelli, le sipo, le douglas, l'épicéa, le mélèze, le pin ainsi que le sapin. Ces dernières sont les plus couramment utilisées en France en menuiserie et pour le gros œuvre. Par ailleurs, l’institut annonce que, d’ici à 2025, 50 autres essences de bois seront intégrées dans Xylorix Inspector.

Doté d’une technologie d'intelligence artificielle, ce répertoire d'essences de bois est unique en France, et a même était retenue comme « nouveauté 2021 » sur le Salon de la Construction et des Travaux Publics Artibat.

Marie Gérald

Photo de Une : © FCBA