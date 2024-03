Avec plus de 50 pays réunis, le premier Forum Mondial Bâtiments et Climat ouvrira ses portes le 7 et 8 mars au Palais des Congrès de Paris. Co-organisé par la France et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, il vise à placer la transition du secteur du bâtiment au cœur de l'agenda climatique mondial.

Ce jeudi 7 mars, s'ouvre le premier Forum Mondial Bâtiments et Climat, un événement qui fait suite au lancement réussi de l'initiative Buildings Breakthrough lors de la COP28 de Dubaï.

Organisé sur deux jours au Palais des Congrès à Paris, ce forum est l'initiative conjointe du ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, et du ministre délégué au Logement, Guillaume Kasbarian.

Lors d'une conférence de presse, Joël Hamann, conseiller diplomatique de Christophe Béchu, et Hugues Cazza, représentant du cabinet du ministre du Logement, ont souligné l'importance du secteur du bâtiment dans la transition écologique mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le secteur du bâtiment représente 21 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 37 % des émissions de CO2 liées à l'énergie, et 34 % de la demande énergétique mondiale.

« La moitié des bâtiments qui existeront en 2050 sont encore à construire », ont-ils souligné, démontrant l’urgence de la situation.

Plus de 50 pays réprésentés

Le Forum Mondial Bâtiments et Climat réunira des gouvernements partenaires, des collectivités locales, des entreprises, des institutions financières et la société civile pour discuter et s'engager en faveur d'un secteur du bâtiment plus durable et résilient. Près de 1800 participants, représentant plus de 50 pays (dont la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Égypte, le Brésil ou encore la Turquie), et incluant plus de 30 ministres, sont attendus.

L'objectif : placer la transition du secteur du bâtiment au premier plan de l'agenda climatique mondial, mobiliser les flux financiers nécessaires, obtenir des engagements des différentes parties prenantes et explorer les pratiques de conception durable et d'innovation technologique.

L'un des principaux points de discussion sera la Déclaration de Chaillot, qui doit être signée par tous les gouvernements participants. Cette déclaration définira un cadre de collaboration internationale et des recommandations politiques pour la décarbonation de l'industrie du bâtiment.

Encourager l'innovation

Par ailleurs, le Forum Mondial Bâtiments et Climat vise à promouvoir la coopération et les partenariats entre les différents acteurs, à encourager l'innovation technologique et à renforcer la résilience des bâtiments face au changement climatique. Près de 60 innovations techniques seront ainsi présentées en parallèle de l'événement.

Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) jouera également un rôle clé dans le suivi et la mise en œuvre de la Déclaration de Chaillot, ainsi que dans l'évaluation des engagements sectoriels pris par les différents acteurs.

Par la suite, toutes les parties prenantes du secteur seront invitées à révéler leurs engagements et leurs contributions à la décarbonation de l'industrie.

Marie Gérald

Photo de Une : Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.