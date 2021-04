Après avoir lancé son appel à projets, Construction21 a dévoilé les participants français aux Green Solutions Awards 2021. Cette année, 103 projet ont été sélectionnés, avec une grande diversité à la fois formelle et géographique. Prochaine étape : les votes des professionnels, des étudiants et du jury d'experts, avant la remise de prix nationale le 8 juin prochain.

Construction21 a dévoilé ce jeudi 1er avril la liste des projets français candidats aux Green Solutions Awards. Pour cette édition, 103 projets sont proposés, soit un nouveau record.

Dans le détail, on dénombre 71 bâtiments, 22 infrastructures, et 10 quartiers.

En termes de tendances, la catégorie « Energie & Climats Tempérés » compte le plus de participants (29 projets), suivie par la catégorie « Bas Carbone » (23), puis « Santé & Confort » (14), et « Energie & Climats Chauds » (5).

Les organisateurs soulignent que l'on retrouve de nombreux logements, des écoles et bureaux, mais aussi des bâtiments moins habituels comme des établissements de santé, une salle polyvalente, un local de stockage de jeux extérieurs, un centre d'incendie et de secours, ou encore un chai à vins bio.

Côté infrastructures, les projets sont principalement liés aux énergies renouvelables, aux mobilités, et à la végétalisation.

On note également une grande diversité géographique, puisque 14 régions sont représentées, avec une prédominance toutefois de projets situés en Île-de-France (24 projets) et en Auvergne Rhône-Alpes (20 projets).

Des votes ouverts jusqu'au 31 mai

La période de vote est désormais ouverte jusqu'au 31 mai, et les professionnels du bâtiment sont invités à désigner leurs projets préférés. Pour la 3ème année consécutive, les étudiants d'une quinzaine d'écoles partenaires seront également amenés à évaluer les différents projets.

Enfin, un jury de 7 experts de la construction et de la ville durable est missionné pour désigner un lauréat dans chaque catégorie. Ces experts sélectionneront les projets les plus performants, exemplaires, et facilement réplicables à plus grande échelle.

Pour cette année, le jury sera composé de représentants du Cerema, du CSTB, du PUCA, du CCCA-BTP, de Medieco, de l'EPFA Guyane et de Gecina.

Les lauréats français seront ensuite départagés le 8 juin prochain à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix, avant la finale internationale.

Pour découvrir les projets candidats et voter, c'est ici.

Claire Lemonnier