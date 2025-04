Face à l’érosion des côtes, la France mise sur des solutions techniques et naturelles pour protéger son littoral et ses habitants.

Face à l’érosion des côtes, la France explore un éventail de solutions allant de l’ingénierie lourde aux approches fondées sur la nature. Ces dispositifs visent à protéger les infrastructures, préserver les écosystèmes et garantir la sécurité des populations.

Les protections traditionnelles : une efficacité encadrée

Depuis des décennies, les digues, épis et enrochements constituent les principales réponses à l’érosion. Ces ouvrages visent à bloquer ou ralentir le recul du trait de côte, notamment dans les zones densément urbanisées.

Les digues protègent les terres basses des submersions marines.

protègent les terres basses des submersions marines. Les brise-lames et épis modifient la dynamique sédimentaire pour stabiliser les plages.

et modifient la dynamique sédimentaire pour stabiliser les plages. Les enrochements sont utilisés pour contenir les falaises et protéger certaines zones à forte valeur foncière.

Cependant, ces ouvrages ont leurs limites. Leur impact sur les courants littoraux peut déplacer l’érosion vers d’autres zones. Leur coût de construction et d’entretien est élevé. Leur intégration paysagère et écologique pose aussi question.

L’innovation technique au service de la résilience

De nouvelles approches cherchent à améliorer la performance et la durabilité des ouvrages côtiers :

Les récifs artificiels , testés notamment en Camargue, atténuent l’énergie des vagues tout en favorisant la biodiversité.

, testés notamment en Camargue, atténuent l’énergie des vagues tout en favorisant la biodiversité. Les structures biomimétiques , inspirées des récifs coralliens, permettent une meilleure intégration dans les milieux marins.

, inspirées des récifs coralliens, permettent une meilleure intégration dans les milieux marins. Les matériaux bio-réceptifs, utilisés sur certains ouvrages portuaires, facilitent la colonisation par la faune et la flore marine.

Ces dispositifs offrent une réponse plus souple, complémentaire des infrastructures lourdes, en intégrant des fonctions écologiques et en limitant les effets secondaires.

Les solutions fondées sur la nature : une stratégie de long terme

Les techniques dites "fondées sur la nature" rencontrent un intérêt croissant. Elles visent à restaurer les écosystèmes côtiers pour qu’ils jouent à nouveau leur rôle protecteur.

Parmi elles :

Le rechargement en sable , qui consiste à ajouter du sable sur les plages pour compenser les pertes.

, qui consiste à ajouter du sable sur les plages pour compenser les pertes. La reconstitution de dunes , via la plantation d’espèces végétales fixatrices comme l’oyat.

, via la plantation d’espèces végétales fixatrices comme l’oyat. La restauration des zones humides, qui absorbent l’énergie des vagues et atténuent les submersions.

Ces approches sont moins intrusives, souvent plus acceptées localement, mais nécessitent un suivi régulier et une adaptation fine au contexte écologique.

Une gouvernance partagée

La réussite de ces projets repose sur la coordination de multiples acteurs :

Les collectivités locales , en charge de l’aménagement et des investissements.

, en charge de l’aménagement et des investissements. Les entreprises du BTP , qui conçoivent et réalisent les ouvrages.

, qui conçoivent et réalisent les ouvrages. Les startups environnementales , qui développent des solutions innovantes.

, qui développent des solutions innovantes. Les organismes de recherche (Cerema, BRGM), qui apportent données, expertises et modélisations.

L’État et l’Union européenne participent au financement via des dispositifs ciblés. Mais le coût global de la protection du littoral reste élevé, et les priorités doivent être établies à l’échelle des territoires.

Une transition à organiser

La gestion du littoral évolue vers une approche plus intégrée, mêlant ingénierie, écologie et urbanisme. L’objectif n’est plus uniquement de freiner l’érosion, mais de permettre une cohabitation durable entre les activités humaines et les milieux naturels.

À long terme, cela suppose une anticipation accrue, une révision des modèles d’urbanisation et un dialogue constant entre acteurs publics, privés et citoyens.

Par Camille Decambu