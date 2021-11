Iso-Chemie lauréate du Prix de l’Innovation des PME

Iso-Chemie est championne de l’innovation, d’après l’institut d’études de marché indépendant allemand. Ce dernier a décerné son Prix de l’innovation des PME 2021/2022 au spécialiste de l’étanchéité germanique, pour son nombre de brevets déposés en 2020. Parmi les produits brevetés primés, deux solutions de mousses ont un succès particulier en France : l’Iso-Bloco One et l’Iso-Bloco Hybrate.

Iso-Chemie GmbH a reçu en ce début de mois le Prix de l’innovation des PME 2021/22 . Décerné par l’institut d’études de marché indépendant allemand, cette récompense valorise les petites et moyennes entreprises qui se sont révélées innovantes dans leur segment.

En se basant pour cette édition sur les demandes de brevets internationaux émises par les PME allemandes en 2020, l’institut a distingué la forte capacité d’innovation Iso-Chemie. Le spécialiste germanique des solutions d’étanchéité pour le bâtiment et les mousses techniques en Europe, a crée et déposé pas moins de 70 familles de brevets.

« Nous sommes très fiers de nos nombreuses solutions de produits brevetés et particulièrement heureux de figurer parmi les lauréats du prix de l’innovation des PME de cette année », se réjouit Inge Knorn, responsable du marketing chez Iso-Chemie.

Deux solutions d’étanchéité primées et plébiscitées sur le marché français



La plupart des innovations d’Iso-Chemie se destinent à la construction et au transport. Implantée en France depuis 2007, le fabricant note deux innovations à succès sur le marché hexagonal.

D’abord, la mousse imprégnée d’étanchéité multi-fonctionnelle brevetée Iso-Bloco One, dont 100 millions de mètres linéaires ont été vendues depuis sa commercialisation en 2007. Selon les chiffres d’Iso-Chemie, le produit assure à l’heure actuelle la performance énergétique d’une pour une bonne vingtaine de millions de fenêtres. « Les mousses imprégnées multifonctionnelles permettent de réaliser des économies d’énergie et intègrent judicieusement 3 niveaux de protection contre les intempéries, l’étanchéité à l’air, l’isolation thermique et acoustique », détaille Dr Martin J. Deiß, directeur général d’Iso-Chemie.

Plus récente sur le marché français, l’Iso-Bloco Hybrate est une mousse imprégnée précomprimée, munie d’un film avec couche à effet barrière intégrée. Sa composition hybride renforce ainsi l’étanchéité des membranes de raccordements de fenêtres, tout comme l’expansion optimale et la capacité d’absorption des mouvements de la mousse.

Virginie Kroun

Photo de Une : © ISO-Chemie