Derbigum by Kingspan allie étanchéité et énergie photovoltaïque

Pour concilier étanchéité et production d’énergie renouvelable, Derbigum, filiale du groupe Kingspan, commercialise Roof-Solar Evalon. Une solution appropriée, en particulier pour les bâtiments à très forte hygrothermie, comme les piscines. Le point avec François Becquaert, directeur France et Antoine Gravey, responsable Technique et Marketing de Derbigum By Kingspan.