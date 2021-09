L’édition 2021 du challenge start-ups Construction Tech est lancée !

Batimat annonce le lancement de la quatrième édition du challenge Construction Tech. Les start-ups intéressées ont jusqu’au 30 novembre 2021 pour candidater. Cette nouvelle édition mettra notamment l’accent sur les solutions de la construction 4.0, comme le BIM, le hors-site, l'automatisation, ou encore la fabrication additive. Les détails.

Lancé en 2018, le challenge Construction Tech est une vitrine des innovations pour les start-ups du secteur de la construction. Depuis sa création, le challenge a enregistré près de 300 candidatures et 21 lauréats, dont 3 Grands Lauréats : Snapkin, Urban Canopee et Qarnot Buildings. Ces derniers ont été élus lors des trois précédentes éditions et ont pu bénéficier des outils mis à leur disposition pour valoriser leurs solutions.

Pour cette quatrième édition, les start-ups ont jusqu’au 30 novembre 2021 pour proposer leurs candidatures au jury d’experts. Les futurs lauréats ainsi que le Grand Lauréat seront élus notamment en fonction de la pertinence de la solution ou du produit présenté. Elles pourront concerner des domaines variés tels que la numérisation et la data (BIM, réalité augmentée, intelligence artificielle maintenance prédictive...), l'industrialisation (hors-site, logistique, robotique, impression 3D…), les chantiers du bâtiment (outils de gestion, drones...), ou encore les nouveaux matériaux et leur traçabilité.

Le jury se réunira courant décembre 2021, afin d’élire puis annoncer les grands gagnants du concours. Par ailleurs, le challenge offira à toutes les start-ups participantes de la visibilité - même si elles ne sont pas gagnantes - en bénéficiant notamment d’un passage dans l’émission « La start-up de la semaine » sur Batiradio.

En octobre 2022, à Paris Porte de Versailles, le Grand Lauréat du quatrième challenge rejoindra Qarnot Buildings, Grand Lauréat du 3ème challenge sur l’espace starts-ups Construction Tech de Batimat. De plus, les lauréats seront invités à venir « pitcher » lors d’un rendez-vous dédié Construction Tech afin de présenter leurs solutions devant les industriels de la filière et les journalistes.

Toutes les modalités et les dossiers d’inscription sont à retrouver ici.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock