A l’occasion de ses 20 ans, la Mission des Risques Naturels (MRN) organise, en partenariat avec l’Agence Qualité Construction (AQC) et Construction21, la première édition d’un concours d’un nouveau genre : les Trophées des bâtiments résilients. L’objectif : récompenser des bâtiments résistants aux aléas climatiques, et valoriser les initiatives pour qu’elles soient reproduites à plus grande échelle.

La Mission des Risques Naturels (MRN), lance, en partenariat avec l’Agence Qualité Construction (AQC) et Construction21, et avec le soutien du Ministère de la Transition Écologique et de la Fédération Française de l’Assurance, les Trophées des bâtiments résilients. Selon la MRN, ce nouveau concours vise à faire prendre conscience de l’enjeu des bâtiments exposés aux aléas climatiques, et à stimuler l’innovation dans ce domaine. « Les dommages suite à des évènements naturels et climatiques sont trop souvent imputables à un défaut d’adaptation du bâti et non à l’intensité des phénomènes. A travers les Trophées Bâtiments Résilients, dont ils sont à l’initiatives, les assureurs souhaitent faire prendre conscience de la nécessité de mettre en accord les qualités attendues d’un bâtiment avec les aléas naturels auxquels il sera confronté tout au long de son cycle de vie », explique Pierre Lacoste, président de la MRN. Des bâtiments confrontés aux aléas climatiques Le concours s’adresse aux maîtres d’ouvrage, architectes ou bureaux d’études ayant participé à la rénovation ou à la construction d’un bâtiment (logement individuel ou collectif, tertiaire, industriel, établissement scolaire…) livré entre 2015 et 2020 en France métropolitaine ou en Outre-Mer, et assuré. Autre condition : que ce bâtiment ait été confronté à au moins un aléa climatique (tempête, inondation, grêle, sécheresse, mouvement de terrain, avalanche, feu de forêt, séisme, cyclone…). Les volontaires – ayant eu l’accord du maître d’ouvrage - peuvent candidater jusqu’au 30 juin, en remplissant une étude de cas. En s’inscrivant, ils pourront candidater pour l’une des trois catégories : Prix habitat individuel, Prix habitat collectif, Prix tertiaire et industriel. Un Grand Prix, et un Prix de l’Innovation seront par ailleurs décernés. Parmi les critères de sélection : l’innovation, la reproductibilité du process ou de la technologie, ou encore le coût du bâtiment par rapport au coût standard du marché pour sa catégorie d’ouvrage. Seront également prises en compte les approches « multi-performances » comme l’impact carbone, la prise en compte de la biodiversité, du confort et de la santé des habitants. La délibération du jury est prévue en septembre, pour une remise des prix en octobre. Pour candidater, c’est ici. C.L. Photo de une : Adobe Stock

Redacteur