Après la musique, c’est au tour du BTP et plus particulièrement du BIM durable, d’avoir son propre prix au nom anglophone : les « BIM Green Awards » sont lancés le 23 avril 2020 par le Réseau BIM des Territoires, avec pour objectif, la promotion du numérique pour l’optimisation de la construction de bâtiments plus durables, s’inscrivant dans une réalité écologique.

On lui déroule le tapis rouge pour mieux le faire connaitre. Depuis quelques années, le BIM gagne progressivement du terrain dans la construction, bien que secteur du bâtiment en France accumule du retard dans la transition numérique - d’où la création du plan BIM 2022. Le Réseau BIM des Territoires a ainsi lancé le 23 avril dernier, un concours au nom anglophone, n’ayant rien à jalouser aux célèbres remises des prix internationales de la chanson. Les BIM Green Awards mettent en avant « des ouvrages durables exemplaires dont la construction ou la rénovation a intégré une démarche BIM ».

De ce concours émerge plusieurs objectifs, le premier étant de promouvoir le BIM en montrant les nouveaux systèmes constructifs récompensés par ces Awards. Le second est de déployer à plus large échelle les constructions s’inscrivant dans le fil rouge des actions environnementales et écologiques. Des ambitions relayées par Jean-Luc Sadorge, le Directeur général du Pôle de Compétitivité Fibres-Energivie : « l’objectif principal de ce Réseau et, in fine, du concours, est d’accélérer le déploiement du numérique pour optimiser la construction et la rénovation des bâtiments adaptés aux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique ».

Le déroulement du concours

Jusqu’au 15 juillet, les acteurs du bâtiment peuvent s’inscrire en complétant « une étude de cas bâtiment, quartier ou infrastructure » sur le site Internet de Construction21 France (une inscription ou connexion sur la plateforme est requise). Lors de l’inscription, le candidat devra choisir entre 3 catégories : Bâtiment neuf (petit et grand projet), Bâtiment rénové (petit et grand projet), ou Aménagement/Infrastructure.

Le Réseau BIM des territoires précise que tout type d’ouvrage durable peut être présenté lors de ce concours, à condition qu’il soit conçu, construit ou exploité avec le BIM. Les projets des participants doivent impérativement être livrés « avant le 30 septembre 2020 (au moins une première tranche pour les quartiers) ». Ce concours n’est pas uniquement réservé aux représentants de la filière du drapeau tricolore, les ouvrages situés en Belgique et au Luxembourg seront également examinés, en lice pour remporter le prix des catégories citées ci-dessus, mais également pour « un prix Hors-Cadre récompensant une démarche particulièrement originale », qui sera remis par le jury.

Avec l’aide de ce concours, le Réseau BIM des territoires espère « porter à la connaissance des professionnels du BTP » et de l’aménagement les possibilités qu’offre le BIM dans les procédés de construction, et ainsi rattraper le retard numérique regretté par Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock