Comme chaque année, l'OPPBTP lance, en partenariat avec le CCCA-BTP, la Fondation BTP Plus et SIST BTP, l'opération « 100 minutes pour la vie », qui vise à sensibiliser les élèves et apprentis du BTP à la prévention des risques et aux gestes qui sauvent. Etant donné le contexte épidémique, un nouveau format digital a été imaginé cette année, avec un challenge à l'échelle nationale.

Epidémie de Covid-19 oblige, les organisateurs de l'opération « 100 minutes pour la vie » ont dû réinventer un format pour cet événement physique annuel, durant lequel des conseillers de l'OPPBTP vont habituellement à la rencontre des élèves et apprentis du BTP dans les lycées professionnels et CFA. Pour cette édition un peu spéciale, une application mobile a spécialement été développée en quelques mois. Les jeunes peuvent télécharger l'application sur smartphone, tablette ou ordinateur, puis participer au challenge, et tenter de remporter l'un des dix lots mis en jeu, parmi lesquels un Iphone 12, une PS5 ou 400 euros de carte-cadeau chez Décathlon. Concrètement, les élèves ont jusqu'au 5 mars pour participer à ce challenge, et tenter de gagner chaque jour le plus de points possible en répondant à des QCM et mises en situation fictives liées la prévention des risques. A noter que les élèves choisissent une thématique au choix, en fonction de leur spécialité : bâtiment ou travaux publics. Les participants pourront également se lancer des défis pour gagner encore plus de points. 10 prix à remporter A la fin du challenge, les dix participants ayant obtenu le plus de points recevront leur prix (un Iphone 12 de 250 GO pour le 1er prix, un PS5 pour le 2ème prix, une carte-cadeau Décathlon de 400 euros pour le 3ème...). L'établissement recensant le plus grand nombre de participants par rapport aux effectifs, et terminant avec la meilleure moyenne, remportera également un baby foot et 500 euros de bons d'achat chez Décathlon. Grâce à ce format digital, encore plus de jeunes pourront participer à cette nouvelle édition, à savoir 40 000 élèves issus de plus de 140 établissements, contre 18 000 l'année précédente. Le BTP étant un secteur particulièrement accidentogène, les organisateurs entendent former les élèves aux risques dès leur première année d'apprentissage pour leur permettre de bien réagir en cas de besoin. Pour rappel, plus de 200 000 jeunes ont été formés aux bons gestes depuis le lancement de cette opération en 2009. Claire Lemonnier Photo de une : OPPBTP

Redacteur