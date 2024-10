Faciliter la manutention des vitrages avec un lève-vitre

L’utilisation du lève-vitre améliore très nettement les conditions de travail des compagnons. Les postures pénibles et le port de charges sont moins fréquents, que ce soit sur les chantiers ou à l’atelier, ce qui réduit sensiblement la fatigue des compagnons. Plus besoin de louer une nacelle pour lever les vitrages les plus lourds : l’achat de l’appareil évite aux équipes des déplacements supplémentaires.