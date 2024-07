Deux guides pour la sécurité et l’efficacité au travail des serruriers-métalliers

La Capeb, l’Iris-ST et l’OPPBTP mettent à disposition des serruriers métalliers deux nouveaux guides dédiés. Le premier se penche sur les aspirateurs consacrés au nettoyage des ateliers et des chantiers, tandis que le second se focalise sur les vêtements et les équipements de protection individuelle.

Deux nouveaux guides à destination des serruriers métalliers viennent d’être publiés. Issus de travaux menés à la suite d’une étude réalisée par l’OPPBTP, en partenariat avec la Capeb, l’Iris-ST et les services de santé au Travail (l’ASTBTP13, le Pôle Santé Travail Pyrénées Orientales et le SPSTI GAS BTP), ils ont pour objectif commun d’aider les professionnels à s’orienter vers les matériels et équipements les mieux adaptés.

Un long travail d’étude en amont

Pour rédiger ces guides, un gros travail en amont a été nécessaire. Un partenariat a été signé entre les quatre acteurs précédemment cités, qui se sont ensuite attelés à une étude sur les conditions de travail des serruriers-métalliers en atelier.

Elle a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du travail, d’ergonomes et de préventeurs, auprès d’entreprises de serrurerie-métallerie volontaires et adhérentes à la Capeb dans trois régions de France, selon une méthode adaptée d’analyse et d’évaluations des conditions de travail (MAECT). L’étude a mis en évidence des points de vigilance sur les pratiques en matière de vêtements de travail et leur entretien, de port des équipements de protection individuelle et de nettoyage des ateliers de serrurerie métallerie.

Opter pour le vêtement adapté et l’outil le plus approprié

Pour ce qui est des vêtements de travail et les équipements de protection individuelle, que ce soit en termes de protection contre les niveaux de bruit, de variations de température dans des ateliers globalement peu isolés, de risques liés aux opérations de soudure ou de meulage, mais aussi de nettoyage des vêtements, la sélection des équipements appropriés est cruciale. Celle-ci constitue un axe important pour améliorer la sécurité et les conditions de travail.

Concernant les aspirateurs, les observations ont montré que si les ateliers sont propres dans l’ensemble, modifier certaines pratiques actuelles conduirait à diminuer l’exposition des opérateurs aux poussières et aux particules redispersées dans l’air. L’utilisation de l’aspiration au moyen d’aspirateurs industriels adaptés apporte de réels bénéfices en la matière.

Quels conseils pour les serruriers-métalliers ?

Pour opter pour les bons vêtements de travail et équipements de protection individuelle, il est important, lors du choix, de s’interroger sur les situations de travail, en intérieur ou extérieur, et sur les risques associés auxquels sont exposés les professionnels, afin de déterminer les caractéristiques des équipements adaptés. En complément, la prise en considération de critères de choix en lien avec le confort et la facilité d’entretien permet d’améliorer les conditions de travail et favorise leur port.

Vis-à-vis des aspirateurs, le guide préconise de prendre en considération le lieu d’utilisation, atelier ou chantier, ainsi que les travaux à réaliser afin de sélectionner le bon matériel et les composants et accessoires associés, comme le filtre et le sac.

Le guide propose un cheminement en quatre étapes pour choisir l’appareil le plus adapté, selon les polluants qui sont à aspirer, le mode d’aspiration, le débit d’air et la dépression nécessaires, ou encore le type d’atelier ou de chantier. Il existe trois classes de matériels d’aspiration, en fonction de leur performance de filtration : L, M, H. En ateliers et dans les situations courantes, les serruriers-métalliers ont généralement recours aux classes L et M.

À noter que le guide évoque également l’importance de la maintenance et de l’entretien du matériel et de ses accessoires et donne des indications aux entreprises. Il détaille enfin les caractéristiques de quatre modèles expérimentés par des entreprises, et précise les avantages, les inconvénients et les pistes d’améliorations possibles qu’elles ont exprimées.

Des recommandations, et non pas des obligations

La vocation première de ces deux guides est de présenter des recommandations afin d’orienter les entreprises et éclairer leurs choix. Ces deux guides ne présentent aucun caractère d’obligation. L’employeur trouvera cependant dans ces guides diverses options adaptées selon les impératifs et exigences qu’il aura préalablement évalués, lui permettant de réaliser les choix adaptés à ses besoins en intégrant la prévention des risques et l’amélioration des conditions de travail pour ses salariés.

Pour consulter le guide de choix des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des serruriers métalliers, cliquez ici.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock