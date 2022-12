Les derniers votes se sont clôturés le vendredi 25 novembre, au deuxième jour du Séminaire Technique annuel du Pôle Habitat FFB. Tous les projets candidats, dans les différentes catégories du Challenge de l’Habitat Innovant, ont été présentés. Pour la dernière journée de l’édition 2022 du séminaire, il est désormais temps d’attribuer les médailles d’or aux meilleurs dossiers.

Pour le Challenge de l’Habitat Innovant, 19 entreprises issues des quatre coins de la France ont concouru parmi sept catégories différentes, voici le palmarès 2022 du concours :

Ma démarche RSE

Dans la catégorie Ma démarche RSE, c’est le constructeur de maisons individuelles sur-mesure Trecobat qui remporte la médaille d’or. Ce projet a su séduire les votants, et s’appuie notamment sur une collaboration avec Produit en Bretagne, une entreprise associative visant à promouvoir les savoir-faire des entreprises bretonnes et leurs produits.

Le constructeur Maison Maugy empoche de son côté la médaille d’argent. Celle de bronze, quant à elle, revient à Immobel France.

Ma vision du métier

Fait rare puisque malgré un nombre élevé de votants (environ 400) : deux entreprises ont obtenu le même nombre de voix. Le constructeur de maisons individuelles Artis ainsi que le constructeur de maisons individuelles ossature bois E-Loft se partagent la médaille d’or de la catégorie Ma vision du métier.

E-Loft est une entreprise bretonne retenue pour fabriquer le lot modulaire d’un des bâtiments du Village des Athlètes 2024 sur l’Île-Saint-Denis. Cet édifice en R+8 sera composé de 137 chambres. La particularité de ce projet est que chaque chambre est fabriquée hors site dans une usine créée pour l’occasion. Les modules sont ensuite acheminés par transport fluvial jusqu’à l’Île-Saint-Denis.

Le bâtiment de l'entreprise E-Loft du Village des Athlètes 2024 - Crédit photo : E-Loft

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis 1989 dans les deux Savoie et le Pays de Gex. Son projet « L’Armancette » consiste en la création de deux chalets à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Ces chantiers sont les premiers à allier trois partenaires locaux travaillant ensemble à un seul et même objectif : un constructeur pour piloter et bâtir, une architecte d’intérieur pour aménager et décorer, ainsi qu'un gestionnaire pour exploiter les chalets avec prestations hôtelières

La médaille d’argent revient au constructeur de maisons à énergie positive et passive, Maisons Demeurance.

Rénovation de l’habitat existant

C’est un projet peu commun qui se place sur la plus haute marche du podium de la catégorie Rénovation de l’habitat existant. Les entreprises Maisons Millot et Rénovert se sont mis en tête de redonner une seconde vie à une école au style Jules Ferry, située dans la commune de Saint-Michel-de-Villadeix, en Dordogne. Cette école, vieille de près de 250 ans, n’accueille plus d'élèves depuis 2016. Le maire, soucieux de ne pas voir disparaître un tel édifice chargé d’histoires et de souvenirs, a pris la décision de le rénover et de le transformer en logements. Maisons Millot et Rénovert ont mené les travaux et les 330 m2 de surface totale de l’école ont permis la création de six habitations : quatre de 60 m2 et deux de 40 m2.

L’entreprise Design Construction & Associés monte sur la deuxième marche du podium avec son projet de rénovation d’un appartement de 80 m2 en maison de ville de 200 m2, à Saint-Malo dans l’Ille-et-Vilaine. L’entreprise Camif Habitat complète le podium de cette catégorie avec la rénovation d’une maison des années 80, située sur les bords du Lac Léman, au pied des Alpes.

Mon futur bas carbone

Seuls deux projets concouraient dans la catégorie Mon futur bas carbone, et c’est l’entreprise Immobilière Sud Atlantique, avec son projet « Naturaé », qui remporte l’or. L’opération se compose de cinq bâtiments dotés d’une enveloppe décarbonée, pour un total de 37 logements situé entre les arbres. L’utilisation de matériaux nécessitant peu de transformation, comme la paille ou la terre, allié à des isolants biosourcés et géosourcés, a permis au projet d’obtenir un équivalent E2C2.

L’entreprise Verrecchia, spécialisée dans la construction de résidences de qualité en pierre de taille massive remporte elle la médaille d’argent, avec son projet « Les Terrasses », situé à Massy dans l’Essonne.

Territoires et villes durables

Pour la catégorie Territoires et villes durables, c’est l’entreprise Viladim qui se voit décerner la médaille d'or. Son projet, « le Jardin des Sens », consiste en la création de 51 maisons individuelles connectées à la nature. Situées dans l’écoquartier de la Guignardière aux portes de Tours, dans l’Indre-et-Loire, ces logements permettent une personnalisation des aménagements intérieurs et extérieurs, selon les envies et besoins des propriétaires. Les maisons ont toutes un jardin dans lequel il y aura une serre, des carrés de potagers et des arbres fruitiers, tout ça dans le but d’offrir un cadre de vie très vert aux familles.

Le côté jardin d'une habitation construite par l'entreprise Viladim pour son projet « Jardin des Sens » - Crédit photo : Viladim

L’entreprise Dynastie Construction remporte la médaille d’argent avec son projet « Les Terrasses de Ceres ». L’entreprise Stilnor/One Home complète quant à elle le podium, à la troisième place, avec son projet « Concorde ».

Réalisations remarquables constructeurs

Direction la Haute-Savoie, dans le village de La Clusaz. Le constructeur de maisons en bois Eden Home Montagne remporte la plus haute distinction dans la catégorie Réalisations Remarquables Constructeurs. Sa réalisation, « Le Chalet des Aravis », a su séduire les votants de par son design, sa modernité et sa technicité. La prouesse technique d’avoir sorti de terre un tel bâtiment peut également expliquer cette première place. En effet, il a fallu construire un chalet de 300 m2 sur un terrain de 700 m avec une pente moyenne de 45 %.

La réalisation d’une maison de 451 m2 dans le village de Gueux, dans la Marne, a valu à l’entreprise Villacrea la médaille d’argent. Direction la station balnéaire du Pouliguen, en Loire-Atlantique, où l’entreprise Maisons Bouvier signe « La Maison Tournepierre », une construction artisanale sur mesure au style baulois du début du XXème siècle, qui lui vaut la médaille de bronze.

Réalisations remarquables promoteurs

Pour la dernière catégorie du Challenge de l’Habitat Innovant, les Réalisations remarquables promoteurs, il faut se rendre dans le Var, à Bormes-les-Mimosas. Le groupe Piersanti remporte la médaille d'or avec son projet « Cap Nature ». Il consiste en la création d’un programme de 36 logements en six bâtiments, conçus pour fusionner complètement avec la nature. Offrant une vue face à la mer sur l’île du Levant, le programme sera livré au premier trimestre 2023, et tout a déjà été vendu.

Intérieur d'une habitation du projet « Cap Nature » avec vue sur la Mer Méditerranée

Cette catégorie ne comptant que deux concurrents, Brunel Entreprise remporte l’argent avec son projet « Les Terrasses de Marius », une résidence de neuf logements dans la commune de Savigneux, dans la Loire.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Pôle Habitat FFB