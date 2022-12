Challenge de l’Habitat Innovant : le prix spécial du jury dévoilé

Le séminaire technique annuel du Pôle Habitat FFB s’est clôturé le dimanche 27 novembre. Pour cette édition 2022, près de 400 adhérents et partenaires se sont retrouvés à Malte afin de présenter leurs réalisations les plus abouties et les plus représentatives des tendances actuelles du logement. L’une d’entre elles a particulièrement séduit. Présentation.

Dans le cadre du Challenge de l’Habitat Innovant, 19 adhérents ont présenté leur projet propres à des catégories bien définies :

Ma démarche RSE

Ma vision du métier

Rénovation de l’habitat existant

Mon futur bas carbone

Territoires et villes durables

Réalisations remarquables constructeurs

Réalisations remarquables promoteurs

Chaque catégorie présentait deux à trois projets différents. Une fois tous les projets de chaque catégorie présentés et à l'issue des votes, un prix spécial du jury a été décerné. Celui-ci récompense le meilleur projet toutes catégories confondues.

Le prix spécial du jury décerné à « Cap Nature »

Cette année, c’est le promoteur varois groupe Piersanti qui a décroché le prix spécial du jury, en plus de sa médaille d’or dans la catégorie Réalisations Remarquables Promoteurs. Son projet « Cap Nature » a su séduire la majorité des adhérents et partenaires du Pôle Habitat FFB.

Ce programme consiste en la création de 36 logements à taille humaine, sur un vaste terrain d’un hectare et demi situé à Bormes-les-Mimosas, dans le Var (83). Les habitations, dont la livraison est prévue pour le premier trimestre 2023, offrent une belle vue sur la mer Méditerranée et la côte varoise.

La vue sur la Mer Méditterranée et la côte varoise. Crédit photo : groupe Piersanti

Ces six petits bâtiments en R+1 de type « pavillonnaire » sont conçus pour se fondre dans un environnement naturel et préserver la biodiversité et la végétation environnante. La toiture végétalisée et les parements en pierre et enduits naturels des logements leur permettent de se camoufler dans le décor.

Dans une région aux étés particulièrement chauds, il était primordial pour la réalisation de ce projet de mettre le confort d’été au cœur des débats. Pour l’occasion, un îlot de fraîcheur central a été créé, composé d’un point d’eau de 105 mètres carré fait à la main selon la technique de la rocaille, et de végétation native abondante. Les appartements traversants permettent également la création d’une ventilation naturelle.

Le point d'eau fait à la main selon la technique de la rocaille. Crédit photo : groupe Piersanti

De plus, le projet « Cap Nature » a mis en place un certain nombre d'actions pour diminuer le bilan carbone global de ses logements. Pour ce faire, il a été nécessaire de diminuer de 50 % la part du béton dans la partie plancher des habitationse et d'utiliser des isolants performants. Afin de conserver une certaine fraîcheur dans les intérieurs et d'éviter d'avoir trop recours à des systèmes de climatisations, chaque logement a été peint dans des tons clairs. Enfin, l'utilisation de matériaux sobres et légers limite l'impact carbone du projet.

L’entreprise Piersanti a été créée en 1966 par Italo Piersanti, très vite rejoint par son fils Fabien en 1990, et par sa fille Sylvie en 2000. Aujourd’hui entre les mains de Fabien Piersanti, devenu le nouveau Directeur Général, l’entreprise compte à son actif plus de 300 villas construites et 800 logements.

Jérémy Leduc

Photo de Une : groupe Piersanti