Tous les deux ans depuis 32 ans se tient le salon Artibat, qui réunit les professionnels du bâtiment à Rennes. Normalement prévue en octobre 2020, la prochaine édition est finalement reportée en octobre 2021, a annoncé ce mardi 26 mai la Capeb Pays de la Loire, organisatrice du salon.

La Capeb Pays de la Loire, organisatrice du salon Artibat, a annoncé ce mardi le report de la 17ème édition à l’année prochaine, étant donné le contexte de crise sanitaire et économique engendrée par le Covid-19.

Pourtant, le salon affichait presque complet dès le début du mois de mars, avec plus de 800 exposants et 40 000 visiteurs attendus. Selon la Capeb Pays de la Loire, ce report s’explique par « les retours des exposants inquiets de la tenue du salon dans un contexte économique compliqué et par les dispositions sanitaires qui devraient très certainement continuer à s’appliquer au mois d’octobre »

Pour les organisateurs, les mesures sanitaires sont « indispensables et nécessaires, mais semblent trop contraignantes pour envisager sereinement un salon basé sur l’échange, la proximité, la convivialité ».

« Nous avons acté ce report dès à présent afin de permettre aux différents acteurs du salon (exposants et prestataires) de reporter leurs investissements pour la prochaine édition d’Artibat », explique Valérie Sfartz, directrice du salon Artibat.

Les nouvelles dates ont d’ores et déjà annoncées : le salon devrait ainsi se tenir du 13 au 15 octobre 2021, soit seulement quelques semaines avant le Mondial du Bâtiment.

« Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans de meilleures circonstances pour recharger les carnets de commandes, et vivre le salon Artibat comme ce moment privilégié attendu de rencontres, de business et d’échanges », a ajouté la directrice du salon.

Le salon Equip’Baie, prévu en novembre 2020, n’a de son côté pour le moment pas annoncé de report.

