Le confort d'été, une préoccupation majeure au coeur de la tournée internationale initiée par le Mondial du Bâtiment

Le confort d’été, quelle place en rénovation ?

Si le confort d’hiver et la rénovation des passoires thermiques est un enjeu clairement identifié, le confort d’été est aussi un élément essentiel pour répondre aux épisodes caniculaires qui s’étendent aussi bien géographiquement que dans la durée. Une étude de la Fondation Abbé Pierre chiffre à 60 % le nombre de Français ayant souffert de la chaleur dans leurs logements en 2022. Et cela ne paraît pas devoir s’améliorer dans la mesure où Météo France prévoit deux fois plus de vagues de chaleur d’ici 2050.

Ces épisodes de fortes chaleurs ont plusieurs impacts : sanitaires, sur le confort et bien sûr énergétiques. Pourtant, des solutions existent pour adapter la rénovation à la problématique du confort d’été : bien choisir les matériaux (façades, parois vitrées, revêtements...), favoriser l’aération et la ventilation des bâtiments (conception bioclimatique, ventilation naturelle, systèmes de rafraîchissement...), travailler sur l’isolation du logement, s’équiper de protections solaires ou encore végétaliser les bâtiments.

Pour soutenir ces rénovations, les dépenses liées au confort d’été et à la rénovation des « bouilloires thermiques » sont dorénavant prises en compte dans le cadre de MaPrimeRenov’ (volets, stores...).

Observatoires du secteur et de ses évolutions, les salons du Mondial du Bâtiment sont aussi les porte-parole engagés des enjeux de la rénovation. C’est dans ce but que les organisateurs entament pour quatre mois dans une tournée qui passera par plusieurs pays européens ainsi qu’en Afrique. Spécificités ou points de convergence, ces moments d’échanges seront l’occasion de faire le bilan avec des organisations professionnelles, des grands donneurs d'ordres, des prescripteurs et des ministères.

RÉNOVATION TOUR : comprendre les enjeux et analyser les initiatives locales

Depuis fin avril, et jusqu’au mois de juillet, les organisateurs du Mondial du Bâtiment, en partenariat avec l’Alliance HQE pour certaines dates, se rendent dans plusieurs pays européens et africains* pour tenir des conférences et avoir des temps d’échanges avec des experts locaux. Ces rencontres poursuivent un double objectif :

Partager les visions globales et locales pour identifier les meilleures solutions déployées dans chacun de ces pays et s’en inspirer pour les dupliquer,

Valoriser les solutions présentes sur les salons BATIMAT, IDÉOBAIN et INTERCLIMA.

Date Pays Thématique 24.04 Tunisie - Tunis Confort d'été et Rénovation : l'exemple méditerranéen 9.05 Maroc - Casablanca Les solutions du confort d'été : entre exigences et enjeux 29.05 Italie - Milan Rénovation Urbaine 6.06 Turquie Construction et Rénovation / confort d’été 18.06 Portugal - Lisbonne Rénovation (énergie & économie) 3.07 Espagne - Madrid Le confort d'été et la rénovation 11.07 Sénégal - Dakar Construction modulaire et confort d’été 28.08 Suisse - Genêve Réemploi et Rénovation

Plusieurs personnalités intervenant lors de ces conférences seront aussi présentes à Paris et participeront aux tables rondes, conférences, masterclass et workshops notamment lors de la journée internationale qui prend place le deuxième jour du salon le 1er octobre.

Des exposants étrangers aussi mobilisés pour les Awards de l’Innovation

Cette année, les Awards de l’innovation ont enregistré 230 dossiers dont 58 exposants étrangers soit 25 % des candidatures. Une grande majorité provient de pays européens (Italie : 15 candidatures ; Espagne : 11 candidatures ; Allemagne : 6 candidatures ; Portugal et Pays Bas : 5 candidatures, Pologne : 4 candidatures). 230 dossiers reçus.

Les temps forts sur Le Mondial du Bâtiment

→ Renodays by BATIMAT

Un espace consacré à la rénovation énergétique et performante des logements. Il propose un programme ambitieux de workshop et masterclass pour comprendre et décrypter les grands enjeux du secteur et surtout donner toutes les solutions aux visiteurs. Un programme ambitieux de contenus qui s’articule autour de plusieurs axes :

Renotalks : des conférences pour expliquer et décrypter les grands enjeux de la massification de la rénovation,

des conférences pour expliquer et décrypter les grands enjeux de la massification de la rénovation, Solutions performantes : les industriels proposent, en format workshop ou masterclass, les solutions performantes pour résoudre les problèmes de chantiers et de travaux prioritaires en rénovation,

les industriels proposent, en format workshop ou masterclass, les solutions performantes pour résoudre les problèmes de chantiers et de travaux prioritaires en rénovation, Comprendre la réglementation : 30 minutes pour trouver les réponses aux questions sur l’évolution de la règlementation et des outils financiers,

30 minutes pour trouver les réponses aux questions sur l’évolution de la règlementation et des outils financiers, Mettre en pratique : en partenariat avec l’entreprise sociale et solidaire Doremi, un plateau technique permet aux visiteurs de manipuler et de mieux comprendre les gestes de la rénovation globale et performante,

en partenariat avec l’entreprise sociale et solidaire Doremi, un plateau technique permet aux visiteurs de manipuler et de mieux comprendre les gestes de la rénovation globale et performante, Café de la rénovation : un lieu de convivialité et d’échanges au sein de l’espace RENODAYS by BATIMAT,

un lieu de convivialité et d’échanges au sein de l’espace RENODAYS by BATIMAT, Pods Renodays : formule de participation pour permettre aux industriels et aux sociétés de service d’être présents au cœur de cet espace dédié.

→ Renodays by EQUIPBAIE

Mise en lumière des solutions performantes des professionnels de la menuiserie et de la fenêtre. A retrouver sur l'Agora 5.2 en format Master Class.

→ PAVILLONS 5.1 : un univers entièrement dédié aux pavillons internationaux avec le Club International pour accueillir les délégations des différents pays. Les exposants étrangers sont aussi à retrouver dans l’ensemble des Pavillons selon leur secteur.

* Sous réserve de modification

Pour en savoir plus exit_to_app