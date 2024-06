Les lauréats de l’édition 2024 des Trophées de la Préfa Béton sont…

Le palmarès des vainqueurs de l’édition 2024 des Trophées de la Préfa Béton a été dévoilé par la FIB. Au total, 69 dossiers ont concouru dans quatre catégories différentes, pour ensuite être soumis à un jury chargé de désigner l’entreprise lauréate pour chaque catégorie. Un Grand Prix, toutes catégories confondues, a également été décerné.

Fin du suspens pour l’édition 2024 des Trophées de la Préfa Béton. Organisé par la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) dans le cadre de sa campagne « Le bon calcul », ce concours a pour objectif de faire valoir le mode constructif de la préfabrication béton et les vertus des solutions préfabriquées, mais aussi de partager et valoriser les réussites de ses adhérents.

Les cinq entreprises lauréates ont donc été dévoilés au cours de la cérémonie de remise des prix organisée à Paris le 6 juin dernier. Cinq heureux gagnants qui ont su se démarquer parmi un panel de 69 dossiers transmis à la FIB, et soumis par la suite à un jury. Les concurrents se livraient bataille dans quatre catégories différentes. À savoir : Technologie & Numérique, Transition Écologique, Engagement Environnemental & Sociétal et enfin, Ouvrage exemplaire dans les territoires.

Pour chacune des catégories, trois entreprises ont été nommées par le jury, composé d’experts de la construction et présidé par Cécile Maisonneuve, présidente fondatrice de l’incubateur Decysive, membre de l’Institut Montaigne. Après délibération, une entreprise lauréate a été désignée pour chaque catégorie. Un Grand Prix toutes catégories confondues a également été décerné par le jury.

Catégorie Technologie & Numérique

Les entreprises nommées pour le prix Technologie & Numérique sont Alkern, Fabemi et CRP. C’est finalement CRP qui a su convaincre pleinement le jury avec sa ligne automatisée de fonds de regards en béton.

Le projet consistait à créer une ligne de production entièrement automatisée et robotisée de fonds de regards EU et EP en béton, sur le site de production de CRP à Malemort-sur-Corrèze, en partenariat avec ALFI Technologies.

Catégorie Transition Écologique

Dans la catégorie Transition Écologique, ce sont les entreprises A2C Prefa, Perin & Cie et Soriba qui ont retenu l’attention du jury. Mais une s’est particulièrement démarquée, il s’agit de Soriba, pour son projet de massification d’escaliers en béton par approche performantielle.

Soriba a souhaité déployer l’approche performantielle sur les escaliers droits, possible suite à l’évolution de la norme EN 206 en 2022 et à la sortie du fascicule FD P 18-480, grâce aux travaux menés par la FIB et le Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB).

Les investissements récents dans l’outil de production de Soriba à Fontenay-le-Comte en Vendée ont été menés dans un objectif de décarbonation du marché de l’escalier, avec un carrousel de production associé à une étuve géothermique et une centrale à béton de dernière génération, une production d’électricité photovoltaïque en autoconsommation et un ré-using des eaux de process et eaux pluviales.

Catégorie Engagement Environnemental & Sociétal

Concernant le prix Engagement Environnemental & Sociétal, ce sont les entreprises LG Industries, Stradal et Rector Lesage qui ont été nommées. Rector Lesage en est ressorti vainqueur, avec son campus de formation.

En lien avec les orientations de sa démarche RSE, Rector Lesage a inauguré en octobre 2023 son propre campus pour accélérer le développement des compétences de ses collaborateurs et leur bien-être. Le groupe a défini des filières de formation, en corrélation avec ses besoins, fait le choix des thématiques et programmes de formation, identifié et formé des contributeurs, formateurs occasionnels, aux techniques de conception et d’animation d’une action de formation.

Catégorie Ouvrage exemplaire dans les territoires

Les trois entreprises nommées dans la catégorie Ouvrage exemplaire dans les territoires sont Cimentub, KP1 et Bonifay. Bonifay est ressortie lauréate, pour avoir œuvré à la renaissance de la Vallée de la Roya.

Suite à la tempête Alex, la mission « Reconstruction de la Roya » a été mise en place par le département des Alpes-Maritimes pour reconstruire vite et mieux les ouvrages routiers dévastés. Bonifay a contribué à cette renaissance par la reconstruction d’ouvrages majeurs : trois ponts et la galerie paravalanche de Castérino, en fournissant des produits préfabriqués en béton, de provenance locale sur l’ensemble de chaîne de valeur.

Le Grand Prix toutes catégories confondues revient à…

Pour conclure, le Grand Prix toutes catégories confondues a été décerné à l’entreprise PBM, pour la conception d’un escalier hélicoïdal dans le château de Chambord, en collaboration avec le lycée professionnel Le Sidobre.

Les élèves de cette école ont tenu à réaliser cet escalier à double entrée. Comme les maîtres compagnons de La Renaissance, le pôle gros œuvre du lycée professionnel a voulu démontrer son savoir-faire mais aussi utiliser les dernières technologies de pointe pour résoudre les difficultés contemporaines.

Il est alors apparu évident pour le groupe PBM d’accompagner ce projet qui a permis de réaliser le moule de marche de l’escalier. Après la visite du château et le scan de son escalier, plusieurs conceptions ont été proposées. La fabrication du moule a été réalisée par SMG Turtschi, le coulage de quelques marches chez PBM puis le moule a été transféré au lycée professionnel Le Sidobre.

Jérémy Leduc

Photo de Une : FIB