Virage amorcé vers le bas carbone pour le groupe Alkern

Le groupe Alkern a connu six dernières années mouvementées, avec notamment un bouleversement de la hiérarchie de ses activités, le lancement d’une révolution bas carbone ou encore l’arrivée de nouveaux produits en magasin. Comment l’industriel a-t-il mené ces différents combats ? Quels changements pour la marque ?

En un peu plus de six ans, les activités du groupe Alkern, leader indépendant de produits préfabriqués en béton, ont été quelque peu chamboulées. En 2018, le premier secteur d’activité du groupe français était le bâtiment, qui représentait 48 % des ventes de la marque. Les travaux publics ne pesaient quant à eux que 25 % de l’activité d’Alkern, et l’activité aménagement extérieur en représentait 20 %.

Les choses ont bien changé puisqu’aujourd’hui, la marque a su construire une ventilation bien plus équilibrée de ses activités. Elle représente aujourd'hui 33 % des ventes du groupe. Le segment bâtiment a également laissé sa place de leader aux travaux publics, qui pèsent aujourd’hui pour 35 % de l’activité d’Alkern. L’aménagement extérieur est quant à lui passé de 20 % en 2018 à 27 % en 2024.

Ce rééquilibrage des activités du groupe a notamment été rendu possible grâce à ses nombreuses acquisitions. Le nouveau site TP de Normandy Tub, acquis en janvier dernier, et les deux nouveaux sites TP du groupe ADG acquis en 2023 en font notamment partie. Ce rééquilibrage a rebattu les cartes, et permet ainsi à Alkern une plus faible exposition aux aléas du marché du bâtiment.

« Grâce au repositionnement d’Alkern, nous réussissons à continuer à nous développer et à nous prémunir des risques cycliques de certains marchés comme celui que nous vivons en ce moment pour le bâtiment. Cela démontre la pertinence de notre stratégie et notre capacité de résilience. Nous souhaitons continuer à apporter des réponses immédiates, accessibles et disponibles face aux enjeux majeurs du changement climatique et de l’aménagement du territoire », ambitionne Xavier Janin, président du groupe Alkern.

Malgré la résilience dont a su faire preuve la marque, certains secteurs ont pâti des multiples crises traversées dernièrement. En termes de tonnage, à isopérimètre, et en comparant l’exercice 2023 à celui de 2022, le bâtiment se contracte de 22 %, les travaux publics seulement 5 % et l’aménagement extérieur (Amex) progresse de + 5%. Des résultats qui ont tout de même permis au groupe de voir son CA progresser légèrement en 2023, s’élevant à 260 millions d’euros.

Une révolution bas carbone déjà bien amorcée

Au cours des derniers mois, le groupe Alkern a également revu à la hausse ses objectifs en termes de décarbonation de son activité. L’entreprise, soucieuse d’anticiper la raréfaction des ressources minérales, souhaite accélérer la valorisation et la recyclabilité des déchets de ce type. « Depuis la mise en place de l’éco-organisme Écominéro, chargé des produits minéraux en fin de vie, on a l’objectif de recycler 90 % de produits minéraux en fin de vie. Jusqu’à présent, 76 % étaient recyclés », souligne M. Janin.

Se faisant, l’industriel substitue tout ou en partie de ses granulats par une source de matériaux recyclés, notamment des granulats issus de la déconstruction d’ouvrage en béton ou des rebuts. Les ressources naturelles non renouvelables sont ainsi préservées, en plus de la biodiversité locale, et peuvent aussi se présenter sous la forme de déchets ou autres co-produits, issus d’activités industrielles tierces, comme les coquilles Saint-Jacques par exemple.

Toujours dans ce souci de réduire son empreinte carbone, Alkern s’est attaché à baisser drastiquement l’usage du clinker dans la fabrication de ses solutions. Ce dernier, essentiel dans la conception du ciment, qui lui-même entre dans la liste des constituants du béton, contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre du secteur.

En réduisant son usage, Alkern peut ainsi proposer des solutions blocs bas carbone qui se veulent particulièrement compétitives face aux autres solutions existantes sur le marché, comme les murs en béton banché et même la brique et ce, sans changer les habitudes constructives.

De bonnes performances qui bénéficient également à l’aménagement du territoire, puisqu’Alkern dispose d’offres permettant une gestion des eaux de surface et luttant activement contre les îlots de chaleur. « Ce sont des solutions qui aujourd’hui sont extrêmement demandées. Elles permettent de drainer l’eau de surface et de la faire rentrer dans la parcelle. Quand le pavé sèche, l’eau emprisonnée s’évapore et apporte de la fraîcheur. Avec nos tests, on a pu constater une baisse de température de sept degrés à un mètre de hauteur, en comparaison au parvis classique », souligne le président du groupe.

Des solutions qui semblent bel et bien avoir le vent en poupe, puisque l’activité de ces produits a augmenté en moyenne de +34 % par an depuis 2020, avec ainsi, en 2023, plus de 400 000 m2 de surface perméable par la mise en œuvre des produits drainants.

Quelles nouveautés en rayon ?

Du côté des nouveautés produits, le groupe Alkern s’est attaché à repousser les performances de ses solutions. Son bloc Natur R1 par exemple voit son bilan carbone RE 2020 réduit jusqu’à 30 %, soit presque deux fois inférieur aux briques terre cuite R1 du marché. Fabriqué en France, il est destiné à la construction de bâtiments collectifs, tertiaires et de maisons individuelles. En plus de bonnes caractéristiques en termes de résistance thermique, il assure un affaiblissement acoustique notable.

Pour le bloc porteur Kosmo R1, Alkern revendique une amélioration du bilan carbone de son produit de -21 %, passant de 20,7 à 16,3 kg eq CO2/m2 sur l’ensemble du cycle de vie.

En France, l’électrification du parc automobile implique l’installation annuelle de quelque 100 000 bornes. Dans cette optique, Alkern présente son concept E-Massif, massif d'ancrage optimisé pour bornes de recharge jusqu’à 22 KW, en affichant notamment une manuportabilité à deux personnes (80 kg répartis sur les deux parties, socle et platine). Cette solution, particulièrement compacte (50 cm d’empattement et 40 cm pour la dalle), s’impose aussi par son caractère écologique, puisque son poids et la quantité de ciment utilisé sont optimisés grâce à un process de fabrication en usine.

Redorer l’image du béton et valoriser les collaborateurs

Un gros travail a également été déployé quant au positionnement et l’image de la marque. Alkern a souhaité valoriser sa production d’ouvrages utiles et nécessaires à l’aménagement plus vertueux du territoire, valoriser également le travail de ses collaborateurs dans les usines. Un concept de marque qui sera visible très prochainement au travers d’une campagne de marque nationale et de campagnes de recrutement multisupports et ultra locales.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Schilling Communication