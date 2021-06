Construction21 France a révélé ce mardi 8 juin les 25 projets récompensés dans le cadre des Green Solutions Awards 2021. Ces derniers font notamment la part belle aux matériaux biosourcés, au confort des usagers, aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie. Découvrez les 12 lauréats français qui concourront à la finale internationale !

En avril dernier, Construction21 France dévoilait les 103 projets français candidats aux Green Solutions Awards 2021. Parmi eux, 71 bâtiments, 22 infrastructures, et 10 quartiers.

Après une période de vote par le jury d'experts, des étudiants et le public, Construction21 a annoncé ce mardi 8 juin les lauréats français. En tout, 25 projets ont été récompensés. Le jury a désigné 12 lauréats et attribué 21 mentions.

Parmi les lauréats sélectionnés pour la finale internationale :

L'Eco-Campus Provence, centre de formation et d'apprentissage aux énergies nouvelles et renouvelables, situé à Sainte-Tulle (04), a remporté le Grand Prix Construction Durable pour son exemplarité en matière de conception bioclimatique et de recours aux énergies renouvelables.

Eco-Campus Provence. ©Lisa Ricciotti et Florent Joliot

Le Grand Prix Rénovation durable a quant à lui été attribué au Lycée Bréquigny de Rennes (35). Les jury a apprécié le fait que la consommation du bâtiment après travaux ne dépasse pas celle d'un bâtiment neuf.

Le quartier Nanterre Coeur Université a également reçu le Grand Prix Quartier Durable, Les jurés ont estimé que le recours au double smart grid était innovant et que le pilotage en temps réel de l'énergie était intéressant.

Le Prix du Public Quartier a été attribué à « La Maillerie », un nouveau quartier construit sur une ancienne friche industrielle de Villeneuve d'Ascq (59), faisant la part belle à l'économie sociale et solidaire.

La ville de Saint-Etienne a pour sa part été récompensée du Grand Prix Infrastructure Durable pour son projet de solarisation de la ville. Des panneaux photovoltaïques seront en effet installés sur les tes toits de 150 bâtiments pour les alimenter en électricité verte.

Le bâtiment collaboratif et expérimental « Bord'ha » (situé à Bordeaux) a reçu le Prix Santé & Confort. Le jury a apprécié le recours au BIM et l'attention portée au confort des usagers.

Le Centre médico-social de la Rivière Salée à La Réunion a quant à lui obtenu le Prix Energie & Climats Chauds. Il a été récompensé pour sa conception bioclimatique, sa végétalisation, et l'accent mis sur le confort des patients et du personnel.

Centre médico-social de la Rivière Salée. ©Laboratoire d'Ecologie Urbaine

Le Prix Energie & Climats Tempérés a pour sa part été décerné à la rénovation biosourcée de 24 logements sociaux situés à Raon-l'Etape, dans les Vosges (88). Cette rénovation en site occupé a notamment permis de diviser par 10 les charges énergétiques des locataires.

Le Prix Bas Carbone a été également été attribué à des logements sociaux situés dans les Vosges, à Plainfaing. Ces 4 logements sociaux en bois et paille ont été construits à 90 % en fibres végétales, qui seront donc recyclables.

L'immeuble de bureaux « L'Odyssée », situé à Kourou, en Guyane, a pour sa part reçu le Prix du Public Bâtiment pour sa construction sur pilotis car en zone inondable.

Le « Green Factory » – bâtiment désaffecté situé à Lyon ayant été réhabilité – également en lice pour la finale internationale a de son côté obtenu deux mentions dans le cadre du Grand Prix Rénovation Durable et du Grand Prix des Etudiants.

Enfin, la Ferme urbaine de l'arche végétale, située sur le toit de l'école de cuisine du chef Thierry Marx a pour sa part reçu une mention dans la catégorie Grand Prix Infrastructure Durable. Elle concourra également à la finale internationale.

Les lauréats internationaux devraient ensuite être dévoilés en novembre prochain, à l'occasion de la COP26, qui se tiendra à Glasgow, en Ecosse.

Pour retrouver le détail des 25 projets récompensés, c'est ici.

Claire Lemonnier