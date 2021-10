Open Energies, nouveau salon dédié à l'énergie et au digital

Dans un contexte de soutien et d'accélération des énergies renouvelables, GL Events Exhibitions Operations annonce lancer « Open Energies », un tout nouveau salon dédié à l'énergie et au digital, qui se tiendra du 21 au 22 juin 2022 à l'Eurexpo de Lyon.

Alors que les énergies renouvelables bousculent la chaîne de valeur traditionnelle de la production à la consommation d'énergie, des systèmes énergétiques intelligents et des nouvelles technologies émergent, notamment pour faciliter le stockage, l'autoconsommation, ou encore l'intégration au réseau.

Présenter les dernières innovations et réunir l'écosystème

Afin de présenter les dernières innovations et stimuler cet écosystème, le département Green Tech+ de GL Events, déjà à l'origine de BePositive ou Eurobois, lance le premier salon français dédié à l'énergie et au digital.

« Nos échanges réguliers avec les acteurs, les exposants et les réseaux professionnels de la transition énergétique nous permettent d’identifier des besoins et l’émergence de nouveaux marchés autour des systèmes énergétiques intelligents. (...) Avec Open Energies nous serons l’évènement fédérateur de contenus et d’expertises pour les professionnels en recherche de solutions innovantes et de nouvelles synergies », explique Florence Rousson Mompo, directrice de la division Green Tech+ chez GL Events.

La première édition se centrera autour de trois thématiques, à savoir la digitalisation de l'énergie, la performance énergétique du numérique, et la cybersécurité des équipements.

A l'occasion de cet événement, les fabricants, distributeurs d'équipements et prestataires de services pourront présenter leurs solutions, que ce soit dans les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, la collecte et la gestion des données, ou encore les mobilités électriques.

Les organisateurs précisent que le salon aura également un versant digital, et que les conférences et émissions du plateau TV seront retransmises en live streaming sur la plateforme web et l'application de l'évènement pour élargir l'audience en France comme à l'international.

Claire Lemonnier