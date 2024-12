Simplification : des entreprises gagnantes sur toute la ligne !

Fini la paperasse. Comme chaque entreprise qualifiée QUALIBAT, vous disposez de nombreux services en ligne pour simplifier vos démarches et donc avoir plus de temps à consacrer à votre métier. Vous avez juste à créer votre profil dans votre espace entreprise QUALIBAT afin de pouvoir piloter votre activité en centralisant un grand nombre de données.

Simplification administrative : grâce à notre partenariat avec API entreprise, nous allons chercher la DATA des administrations françaises. Aussi, en indiquant simplement votre SIRET lors d’une demande de qualification, nous disposons de toutes les informations liées à votre entreprise. Vous n’avez donc pas besoin de nous fournir de multiples attestations et justificatifs. Actualisation des chantiers : pour toute demande de qualification ou de renouvellement, comme pour le suivi annuel, vous devez constituer des références de chantiers réalisés à base de photos et de données techniques. L’espace entreprise vous permet de tout organiser, archiver et sauvegarder au même endroit, ce qui simplifie grandement la communication. Paiement sécurisé : chaque opération se fait dans un environnement hautement protégé. Vous disposez d’identifiants personnels et d’un système de vérification en deux étapes pour éviter toute forme de phishing. (attaques par hameçonnage)

En rendant accessibles toutes les démarches et documents essentiels depuis un espace unique, QUALIBAT permet aux entreprises de gagner du temps, de simplifier leur gestion et d’être encore plus productives.