Feuille de route énergétique : des points à muscler selon le HCC

Alors que le gouvernement a annoncé une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) au second trimestre 2025, le Haut Conseil pour le Climat propose des axes d’amélioration. Sortie des énergies fossiles, budget MaPrimeRénov’, mobilités propres… Des conditions ont été soulevées par ces experts, pour une transition énergétique viable en France.

En novembre 2024, le gouvernement a lancé une concertation publique sur sa nouvelle Stratégie nationale bas-carbone, mais également sa nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Cette dernière dresse une feuille de route, en matière de production et de consommation d'énergie pour la période 2025-2035.

En rappelant qu’une loi sur le sujet a été adoptée au Sénat, avec le soutien du gouvernement Barnier, aujourd’hui remplacé par le gouvernement Bayrou. Le texte sénatorial prévoit 50 % de décarbonation dans le mix énergétique et 90 % pour le mix électrique. Leur stratégie s’axe sur le développement de capacités nucléaires mais aussi d’énergies renouvelables.

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a annoncé une publication du PPE « au début du deuxième trimestre ». Cela n’a pas empêché le Haut Conseil pour le climat (HCC) d’alerter le 31 janvier « sur les leviers d'action indispensables qui ne semblent pas encore pleinement mobilisés ».

Sortie des énergies fossiles, budget MaPrimeRénov’, mobilités propres…

Constitué de scientifiques, l’organisme indépendant a défini « six conditions de réussite pour la décarbonation du système énergétique et pour sa résilience au changement climatique », a exposé son président Jean-François Soussana lors d’un point presse.

Certes, la ministre de la Transition écologique vante une stratégie visant « d’ici 2035, à réduire d'un tiers notre dépendance aux énergies fossiles au bénéfice du nucléaire, des énergies renouvelables ».

Mais le HCC souligne le besoin de solutions concrètes en ce sens, comprenant « des trajectoires détaillées » pour le développement de l'électricité et de la biomasse. Ses experts demandent en outre de « sortir des centrales thermiques fossiles (charbon, fioul, gaz) dès que possible » et de « renforcer l'anticipation nécessaire dans tous les secteurs pour respecter l'engagement de sortie du pétrole en 2045 ».

Passons ensuite à la rénovation énergétique, menacée par des coups de rabot dans le budget 2025, avant même que le projet de loi finances ne soit entériné. Le HCC préconise de « garantir des budgets suffisants et pérennes pour les mesures de transition », comme MaPrimeRénov’, rejoignant l’appel de 19 organisations professionnelles du bâtiment. Cette recommandation s’applique également sur les fonds chaleur et fonds vert.

Des lacunes sont également relevées concernant les transports. Les scientifiques prônent d’y « réintégrer le secteur aérien » tout en « développant une stratégie de mobilité longue distance et y intégrer le secteur maritime ».



Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock