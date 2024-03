À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, l’École Gustave, qui enseigne divers métiers du bâtiment, organise des portes ouvertes. Au programme : sensibilisation et mise en situation, pour encourager la féminisation du secteur.

L’École Gustave a déjà organisé une première édition en 2023, et renouvelle l’expérience pour 2024. Le 8 mars, où sont célébrés les droits de la femme, redevient un jour de portes ouvertes sur ses campus parisien, lillois et bordelais. Le but : sensibiliser à la place des femmes dans le BTP, et ainsi féminiser davantage ce secteur majoritairement masculin.

D’après les chiffres de la Fédération française du bâtiment (FFB), 1 % des professionnelles du BTP exercent sur le terrain. L’école des métiers du bâtiment compte d’ailleurs depuis sa création 30 femmes sur les 750 personnes formées. Ce qui revient à entre 5 et 10 % de femmes par promotion.

Sensibilisation et mise en situation au programme

« Nous organisons cette journée de sensibilisation pour prouver aux femmes désireuses d’évoluer dans le milieu du BTP qu’elles ont toutes les capacités de le faire, y compris dans des postes de terrain. Faire témoigner des femmes qui ont réussi dans ce milieu est une façon d’y arriver. Aujourd’hui, la féminisation du milieu est en marche, mais il reste un gros travail de sensibilisation à mettre en place pour atteindre la parité », défend Marie Blaise, fondatrice de l’école.

Les portes ouvertes sont organisées en deux temps. Dès 9h, les femmes demandeuses d’emploi et en reconversion professionnelle seront accueillies autour d’un petit déjeuner. L’occasion pour ces dernières de découvrir le catalogue de formations proposées au sein de l'établissement. Formatrices et intervenantes - des métiers manuels de terrain aux chefs d’entreprise - y livreront leurs témoignages. Un atelier de démonstration du métier de plombier-chauffagiste sera également proposé.

L’après-midi, un autre atelier - animé par les formatrices - abordera les mesures que l’École Gustave pour mieux inclure leurs étudiantes. Des engagements qui devront être tenus aussi bien par les étudiants que le corps enseignant.

« Nous avons souhaité sensibiliser tous les élèves sur les diverses thématiques concernant les femmes dans le bâtiment. Il est important que les élèves prennent conscience des enjeux qui touchent les femmes comme ce sont eux qui créent le monde du BTP de demain », expose Olga Alexandre, formatrice de l’école, avant de poursuivre : « Avec cette journée, nous voulons casser les préjugés auprès de tous et montrer que les femmes sont autant capables de faire des métiers manuels que les hommes ».

Pour clôturer la journée, les étudiants devront réaliser une pièce de plomberie en rapport, sous les mêmes condition que les femmes dans le bâtiment.

Virginie Kroun

Photo de Une : École Gustave