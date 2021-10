L'école Gustave forme gratuitement les artisans de demain

Le groupe Rocket Education, fondé Cyril Pierre de Geyer, se lance dans le secteur du bâtiment avec l'école Gustave. Gratuite et ouverte à tous, cette école a pour objectif de former les plombiers-chauffagistes âgés de 20 à 50 ans, le tout avec une promesse d’embauche.

Avec ce nouveau projet, Cyril Pierre de Geyer, fondateur de la Rocket Education, professeur affilié à HEC Paris, ancien directeur général adjoint d’Epitech, et créateur directeur des executive MBA du groupe IONIS, n’en est pas à son premier essai. En effet, trois ans seulement après le lancement de la Rocket School, connue pour avoir formé plus de 1 000 personnes au commerce high-tech, l'entrepreneur se lance dans la formation de plombiers-chauffagistes avec l'École Gustave : première école du bâtiment gratuite et ouverte à tous.

Pour Marie Blaise, co-fondatrice et directrice de l’école, « les métiers du bâtiment sont souvent mal connus et parfois dénigrés en France. Nous avons à cœur de participer avec les autres acteurs du secteur à mettre en avant l'énorme potentiel de ces métiers et former les entrepreneurs de demain », explique-t-elle.

Former plus de 1 000 artisans

Destinée à former plus de 1 000 apprentis artisans, l’école Gustave propose un programme qui permet de se préparer au titre professionnel « Installateur thermique et sanitaire » de niveau 3, certification délivrée par le Ministère du Travail. Ainsi, afin de maximiser les chances de réussite et d’aider les professionnels à s’épanouir dans leur métier, l’école mise notamment sur la personnalité des candidats.

« Il y a une grande opportunité pour ceux qui veulent s’en donner les moyens, or il n’existe aucune école diplômante qui recrute sur la personnalité et qui enseigne à la fois le métier et des bases de référent numérique, c’est pourquoi nous avons voulu créer cette école », précise Cyril Pierre de Geyer. Un nouveau challenge à relever pour la Rocket Education, qui a pour objectif de mettre en avant les métiers de l’artisanat du bâtiment, un secteur qui peine souvent à recruter.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock