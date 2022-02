Trophées Bâtiments Résilients : à vos candidatures !

Après avoir lancé les Trophées Bâtiments Résilients en 2020, la Mission des Risques Naturels (MRN), l'Agence Qualité Construction (AQC) et Construction21 prévoient une deuxième édition en 2022. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 6 mai prochain.

Dans un contexte de changement climatique, les bâtiments construits dans les années à venir devront de plus en plus s'adapter aux évènements climatiques extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresse, séismes, incendie...).

C'est pour mieux répondre à ces évolutions que la Mission des Risques Naturels (MRN) a lancé, en 2020, la première édition des Trophées Bâtiments Résilients, en partenariat avec l'Agence Qualité Construction (AQC) et Construction21.

Le principe : récompenser les bâtiments neufs ou récemment rénovés les plus résistants aux aléas climatiques, et reproduire les bonnes pratiques à plus grande échelle.

Adapter les bâtiments au changement climatique

Pour être proposé, le projet candidat doit être livré entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2022. Cela peut concerner tout type de bâtiment public ou privé (logement individuel ou collectif, tertiaire, établissement scolaire...), que ce soit une construction, une reconstruction, une rénovation, ou une extension. Seule condition : que le bâtiment ait été exposé à au moins un aléa climatique.

Les projets candidats peuvent postuler dans différentes catégories : « Tertiaire et Industriel », « Habitat collectif », et « Habitat Individuel ». Pour cette nouvelle édition, une quatrième catégorie « Rénovation résiliente » est également ouverte

« Pour enrayer les effets du changement climatique qui se font déjà sentir, il est indispensable de conjuguer atténuation et adaptation. Cela signifie la prise en compte des risques naturels à chaque étape clef du cycle de vie d’un bâtiment, y compris lors d’investissements en termes de rénovation énergétique », souligne en effet Pierre Lacoste, président de la MRN.

Par ailleurs, le jury se réserve le droit de remettre un Grand Prix et un prix spécial Innovation.

À noter que pour cette deuxième édition, le concours s'élargit à de nouveaux pays comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Canada et le Maroc, et prévoit de s'internationaliser encore plus pour les suivantes.

La remise des prix est prévue en octobre 2022 sur le salon Batimat.

Pour s'inscrire, c'est ici.

Claire Lemonnier