Organisés chaque année par l'association Bétocib, CIMbéton et la fondation de l'Ecole française du béton (EFB) depuis 2012, et soutenus par le ministère de la Culture, les Trophées Béton Ecoles ont été maintenus cette année et ce malgré l'épidémie de Covid-19. A l'issue d'une première sélection, 4 lauréats ont été désignés. Découvrez leurs propositions.

Malgré le contexte sanitaire, les Trophées Béton Ecoles ont pu être maintenus cette année, notamment grâce à la visioconférence. Après l'ouverture de la 9ème édition du concours, 164 candidats se sont inscrits, et le jury a sélectionné 11 nominés. Ces derniers ont ensuite eu l'occasion de présenter et défendre leur projet via la visioconférence.

A l'issue de ces présentations, le jury a délibéré et désigné 4 lauréats : trois dans le cadre d'un projet de fin d'études (PFE) et un dans la nouvelle catégorie « studio » (visant à proposer la réinterprétation d'une œuvre architecturale).

Cette année, les lauréats ont notamment fait la part belle aux reconversions de sites industriels à l'abandon.

1er prix – Catégorie PFE :

Le premier prix a été attribué à Arthur Dalloni, étudiant à l'INSA de Strasbourg, pour son projet de reconversion du barrage de Vezins, en Normandie. Partant du principe que la reconversion vaut mieux que la démolition, le jeune architecte a imaginé un hôtel, un restaurant, un centre équestre et des bains à l'emplacement de l'ancien barrage de Vezins, aujourd'hui disparu. Si la réalisation de ce projet est de fait impossible, le jury a apprécié l'hommage rendu à Albert Caquot, le créateur du barrage, et a souhaité récompenser cette réflexion qui met à l'honneur la valorisation, transposable à d'autres ouvrages d'art.

Crédit : Arthur Dalloni

2ème prix – Catégorie PFE :

Yannick Sürmely et Olena Dziuba, étudiants à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, sont les lauréats de ce 2ème prix. Ils se sont également penchés sur les reconversions possibles de sites industriels, avec un focus sur la centrale thermique au charbon de Charleroi (Belgique). Dans ce projet de reconversion, les étudiants ont imaginé la création d'un campus d'ingénierie et de géosciences spécialisé dans la dépollution de sols. Ils ont également pensé à un lieu de production d'éléments dérivés du béton, grâce à la présence d'une carrière d'extraction de calcaire à proximité, permettant de produire des granulats et du sable. D'anciennes infrastructures servant à l'acheminement du charbon peuvent aussi être rénovées et reconverties pour servir à l'exportation d'éléments préfabriqués en béton. Le campus d'ingénierie et le site de production fonctionnent ainsi en synergie sur la partie recherches et formation.

Crédit : Yannick Sürmely et Olena Dziuba

3ème prix – Catégorie PFE :

Le lauréat du 3ème prix est Tanguy Guyot, étudiant à l'Ecole nationale d'architecture de Clermont-Ferrand. Il a de son côté imaginé une maison de santé augmentée dans le quartier populaire de Moss Side, au sud de Manchester (Angleterre). Pour s'inscrire dans l'environnement architectural du quartier, le jeune architecte a choisi d'utiliser du béton préfabriqué teinté en rouge, faisant écho aux briques rouges, pour les façades du 1er étage, mais aussi un béton de brique pilée, coulé sur place, pour le rez-de-chaussée, abritant un terrain de jeu et une salle commune.

Crédit : Tanguy Guyot

Catégorie « Studio » :

Enfin, la lauréate du prix « Studio » est Myriem Rhmari Tlemcani, étudiante à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais. Elle a été récompensée pour sa « Tour Dallée » située à Hong-Kong et imaginée pour répondre aux problèmes de surpopulation et de densification dans les mégalopoles. L'étudiante s'est notamment inspirée du restaurant Los Manantiales réalisé par l'architecte Félix Candela Outerino à Mexico, pour proposer une tour de logements collectifs avec des dalles de béton superposées.

Crédit : Myriem Rhmari Tlemcani

Les lauréats seront récompensés d'une somme allant de 5 000 euros à 2 000 euros, et auront également l'opportunité de voir leur projet exposé dans les revues des différentes associations. Ce concours pourrait également leur ouvrir des portes pour leur entrée dans le monde professionnel.

Claire Lemonnier