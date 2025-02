Économie d’Énergie : Accélérateur de la Transition Écologique

Filiale du Groupe La Poste, Économie d’Énergie est un acteur de référence en rénovation énergétique et efficacité énergétique. Notre mission est de faciliter et d’accélérer la transition écologique pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.

Un Expert des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

Depuis 2011, Économie d’Énergie joue un rôle clé dans le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Nous développons et opérons des solutions pour encourager les travaux de rénovation énergétique et soutenir les investissements en efficacité énergétique.

Des Services pour Tous les Acteurs de la Transition Énergétique :

Accompagnement des obligés : Expertise réglementaire et technique, outils et services adaptés pour répondre aux obligations du dispositif CEE.

Soutien aux professionnels et bénéficiaires des primes CEE : Analyse réglementaire, conseils, gestion administrative, contrôle et versement des primes énergie.

Facilitation des démarches MaPrimeRénov’ pour un accès simplifié aux aides financières.

Mon Accompagnateur Rénov’ : Un suivi personnalisé pour accompagner les ménages dans la réussite de leurs projets de rénovation énergétique.

En tant que filiale d’un groupe public engagé, Économie d’Énergie soutient les politiques publiques visant à accélérer la transition énergétique et écologique. Nos services permettent aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers d’améliorer leur performance énergétique et de réduire leur empreinte carbone.

Contactez-nous pour un accompagnement sur mesure et maximisez vos économies d’énergie.