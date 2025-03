Un leasing pour financer la transition énergétique des entreprises du tertiaire et de l'industrie

Face à la hausse des prix de l'énergie et aux obligations de décarbonation, les entreprises du secteur tertiaire et les industriels doivent trouver des solutions efficaces pour améliorer leur performance énergétique. Cependant, le financement des travaux reste un frein majeur. Pour y répondre, Économie d’Énergie, filiale de La Poste et acteur historique de l’efficacité énergétique, lance une solution clé en main combinant Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et leasing.

Développée en partenariat avec Solfiz, spécialiste de la location pour les professionnels, cette offre permet de réaliser des travaux sans impacter lourdement la trésorerie ni recourir à l’endettement. L’intégration de la prime CEE dans le contrat de location réduit l’assiette de financement et assure un retour sur investissement optimal. Un financement flexible et avantageux L'originalité de cette solution repose sur un financement adapté à la durée de vie des équipements et des fiches CEE. Concrètement, les loyers sont étalés sur une période plus longue qu'un crédit classique, permettant ainsi aux entreprises de financer leurs travaux en tirant profit des économies d’énergie générées. Cette approche permet à la transition énergétique de s’inscrire dans une stratégie économiquement viable. En plus du financement, Économie d’Énergie assure la gestion technique et administrative du projet, optimisant ainsi la valorisation des primes CEE. Les installateurs, quant à eux, peuvent proposer à leurs clients une solution complète et clé en main. Une solution intégrée et simplifiée L’offre d’Économie d’Énergie s’adresse aux entreprises souhaitant moderniser leurs équipements sans mobiliser leurs fonds propres. Elle repose sur plusieurs piliers : Valorisation des CEE : optimisation des subventions pour réduire le reste à charge.

: optimisation des subventions pour réduire le reste à charge. Gestion administrative simplifiée : Économie d’Énergie prend en charge l’ensemble des démarches.

: Économie d’Énergie prend en charge l’ensemble des démarches. Préfinancement des primes CEE : baisse immédiate des coûts initiaux.

: baisse immédiate des coûts initiaux. Possibilité d'intégrer des services supplémentaires : maintenance des équipements incluse dans le leasing. Selon Éric Baudrillard, Directeur Général d'Économie d'Énergie : " Ce dispositif permet aux entreprises d'accéder plus facilement à la rénovation énergétique en leur offrant une solution de financement innovante et sans contrainte. " De son côté, Frédéric Le Verdier, Co-fondateur et Président de Solfiz, souligne : " Avec ce modèle, les entreprises bénéficient d'une solution clé en main, avec un interlocuteur unique et une gestion optimisée des coûts. " En facilitant l'accès au financement et en allégeant les démarches administratives, Économie d'Énergie se positionne comme un acteur de référence pour les entreprises engagées dans la transition énergétique.