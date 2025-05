Faites reprendre de vos déchets de chantier à votre entrepôt

Afin d’accompagner les entreprises de travaux dans la reprise des déchets triés de chantier à l’entrepôt, Valobat vous propose deux modalités de reprise, dont vous trouverez le détail ci-dessous :

→ Offre petits volumes : Pour les entreprises ayant des petits volumes de déchets, Valobat simplifie les modalités de reprise pour tous les types de matériaux (inertes et non inertes tels que les métaux, bois du bâtiment, plâtres, laines minérales, menuiseries vitrées, membranes bitumineuses…). Pas besoin de signer de contrat, il suffit de faire appel à un gestionnaire de déchets de proximité et référencé Valobat ou d’inscrire le gestionnaire directement sur MyValobat Opérateur. Les coûts de traitement et de transport sont pris en charge par l’éco-organisme, seule la location de la benne reste à la charge de l’entreprise. Cette dernière la remplit au fur et à mesure, au fil des semaines ou des mois. Pas de contraintes de tonnages annuels minimum ni de déplacements pour des apports en points de reprise.

→ Offre Grands Volumes : Les déchets inertes (gravats, béton, brique, tuile…) au même titre que les métaux, les bois de bâtiment, les plâtres, les plastiques rigides & PVC et les menuiseries vitrées sont acceptés dans la modalité grands volumes. L’entreprise du bâtiment est éligible à cette offre si elle atteint des minimums de tonnages annuels. Valobat lui met à disposition des bennes qu’il collecte une fois remplies. Ce service est totalement pris en charge par Valobat : coûts de traitement, de transport et de location des bennes. Pratique, l’entreprise effectue ses demandes de rotation et peut suivre la livraison du contenant directement sur l’outil MyValobat Opérateur.

