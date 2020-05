Qui est le nouveau président de WorldSkills France ? Maçon de formation, Armel Le Compagnon est une figure emblématique dans le secteur du bâtiment. Son engagement syndical, associatif et son activisme dans le monde du BTP lui ont ainsi valu une première nomination au grade de chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2006, puis une seconde au rang de chevalier de la Légion d’Honneur en 2011.

Armel Le Compagnon, qui n’était pas destiné au secteur du BTP, découvre le monde du bâtiment à la suite d’un stage effectué lors de son service militaire. Convaincu de ce qu’il a pu apprendre lors de ses trois ans au sein de l’armée, Armel Le Compagnon décide en 1985 de créer son entreprise, baptisée « Le Compagnon restauration en Haute-Loire ». Ses rénovations dans le bâti ancien connaissent un franc succès, et lui vaudront par la même occasion plusieurs récompenses, par exemple pour la restauration de la cathédrale du Puy-en-Velay (43) ou encore de l'Église Saint-Charles de Monaco.

Armel Le Compagnon intègre quelques années plus tard la Fédération Française du Bâtiment (FFB), au sein de laquelle il occupe successivement les postes de président départemental de Haute-Loire, puis président régional d’Auvergne. Il occupe ensuite des fonctions à l’échelle nationale, en tant qu’administrateur, membre de commission, et vice-président. Il est ainsi nommé président de la Commission nationale de formation de la FFB en 2007, membre du Comité exécutif, et est actuellement président du conseil des régions.

C’est en tant que président national de la formation au sein de la FFB qu’Armel Le Compagnon fait la rencontre de WorldSkills France en 2008, à l’occasion des finales mondiales auxquelles la France participe. Convaincu par cet organisme et tout ce que WorldSkills représente, il deviendra trésorier au sein de l’organisme en 2016, avant d’être élu président le 12 mai 2020, pour un mandat de quatre ans.